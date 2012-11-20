〔离岸人民币〕富国资产香港公司正式成立,正申请发行基金产品

路透香港11月20日电---中国十大长期共同基金之一的富国基金管理有限公司周二称,其香港子公司正式成立,并正申请发行人民币基金产品.

富国基金行政总裁窦玉明在记者会上称,富国香港此前已获得香港证监会相关牌照,并正在积极申请发行基金产品,至于率先发行人民币境外合格机构投资者(RQFII)基金还是人民币交易所买卖基金(ETF),视乎证监会的批准.而他认为,中国的A股市场以及债券市场对于国际机构投资者均具有吸引力.

"全球的债券收益率很低,中国的国债收息率超过3%,(我们所)接触的外国投资者说,国债有多少买多少."他说.

据国家外汇管理局数据显示,,截止10月底,中国已批准RQFII共21家,获批额度共计480亿元人民币.[ID:nSB2098261]去年12月,证监会公布RQFII试点办法,第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家机构获得核准.今年4月,证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度.

首批RQFII基金的认购反应未如理想,其后的ETF产品则大受欢迎.窦玉明认为,RQFII基金应该取消定息与股票混合式投资的规定,以增加投资弹性.首批RQFII基金不少于80%的资金投资于固定收益证券及不多于20%投资于股票及股票类基金.

他并认为,投资者应着眼于中国至少3-5年的投资回报,对此他持乐观看法,因为中国经济由出口导向转变为内需为主,经济成分质量不能同日而喻.

"在我20年职业生涯之中,A股市场现在才有投资价值,过去的泡沫终于挤破."不过他说,一些中小股、垃圾股和概念股还没跌到位,因此市场尚未完全净化.

富国基金于1999年成立,是中国内地首批十大基金管理公司之一,其总部设于上海,在北京、广州、成都设有分公司.截至今年9月底止其资产管理规模超过900亿元人民币,长期共同基金的排名在内地所有基金管理公司中名列第九,旗下28只类型多权的共同基金,其中包括合格境内机构投资者(QDII)基金.(完)