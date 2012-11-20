〔香港个股〕中信泰富斥资12.4亿元人民币向母公司购上海商业土地项目

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月20日电---从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富(0267.HK)周二公布,将以增资扩股方式,向母公司中信集团收购一家持有上海两幅土地的公司绝大部份股权,涉及资金12.4亿元人民币.
根据增资协议,中信泰富将向拥有该土地项目的上海信泰增资12.4亿元作为后者的注册资本,完成后,中信泰富将持有上海信泰99.2%权益.
该物业由位于上海世博会场园区B片区内的两幅邻近黄浦江的土地组成,中信泰富表示,预期将在该土地建造两座总楼面面积为57,666平方米的办公大楼,以及一座楼面面积为2,000平方米的地下购物商场.其中一座楼面面积达11,851平方米的办公大楼拟保留作中信泰富自用.
因西澳洲铁矿项目再遭波折,中信泰富今天股价走弱,收盘下跌4.33%,报9.5港元;大盘恒生指数.HSI跌0.16%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。