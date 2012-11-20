〔香港个股〕中信泰富斥资12.4亿元人民币向母公司购上海商业土地项目

路透香港11月20日电---从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富(0267.HK)周二公布,将以增资扩股方式,向母公司中信集团收购一家持有上海两幅土地的公司绝大部份股权,涉及资金12.4亿元人民币.

根据增资协议,中信泰富将向拥有该土地项目的上海信泰增资12.4亿元作为后者的注册资本,完成后,中信泰富将持有上海信泰99.2%权益.

该物业由位于上海世博会场园区B片区内的两幅邻近黄浦江的土地组成,中信泰富表示,预期将在该土地建造两座总楼面面积为57,666平方米的办公大楼,以及一座楼面面积为2,000平方米的地下购物商场.其中一座楼面面积达11,851平方米的办公大楼拟保留作中信泰富自用.

因西澳洲铁矿项目再遭波折,中信泰富今天股价走弱,收盘下跌4.33%,报9.5港元;大盘恒生指数.HSI跌0.16%.(完)

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