〔香港个股〕东方海外下月中起上调亚欧航线运费,明年1月增收旺季附加费

路透香港11月20日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)宣布,将由下月中起上调往来亚洲至欧洲航的运费,并于明年1月对该等航线增收旺季附加费.

东方海外在其网页公布,由12月15日起,由远东地区(包括日本)、印度次大陆和中东至北欧航线,每标准箱(TEU)运费增加550美元,而至地中海和黑海的每箱运费则上调650美元.

此外,由明年1月10日起,在原有的运费上将增收每标准箱350美元的旺季附加费.

东方海外表示,上调运费是冀继续为该等航线提供优质和可持续的服务.

本月1日起,东方海外已上调了往来亚洲至北欧航线的运费,每个20尺和40尺货柜箱升200美元.[ID:nSH0116821]

东方海外周二收低0.93%,报47.7港元,过去一个月累计跌逾2%.(完)

浏览东方海外其他新闻,请点选[0316.HK-CMN]