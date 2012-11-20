〔香港个股〕东方海外下月中起上调亚欧航线运费,明年1月增收旺季附加费

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月20日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)宣布,将由下月中起上调往来亚洲至欧洲航的运费,并于明年1月对该等航线增收旺季附加费.
东方海外在其网页公布,由12月15日起,由远东地区(包括日本)、印度次大陆和中东至北欧航线,每标准箱(TEU)运费增加550美元,而至地中海和黑海的每箱运费则上调650美元.
此外,由明年1月10日起,在原有的运费上将增收每标准箱350美元的旺季附加费.
东方海外表示,上调运费是冀继续为该等航线提供优质和可持续的服务.
本月1日起,东方海外已上调了往来亚洲至北欧航线的运费,每个20尺和40尺货柜箱升200美元.[ID:nSH0116821]
东方海外周二收低0.93%,报47.7港元,过去一个月累计跌逾2%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。