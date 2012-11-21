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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:13 BJT

《香港报摘》--经济日报11月21日

* 要闻版头条:

--消息人士称,政府协助低收入阶层置业计划"置安心"对单身人士以及家庭的每月入息上限料分别上调至2.5万港元及不多于4.3万港元,可令更多合资格人士申请.

* 其他:

--中信泰富(0267.HK)就西澳洲磁铁矿专利费支付的起始时间存在争议,一旦败诉,须向矿主Mineralogy补回2008年至今的专利费,涉资或高达14.65亿美元.

--港元兑美元汇价连日弱势后,周二晚11时后突然转强,由7.7515急升至7.7501,市场估计倘维持强势,不排除热钱流入.

--汇丰(0005.HK)香港以最高3.4厘抢人民币定期存款后,其他银行未有跟随,反而星展(DBSM.SI)香港更选择跟随中银香港(2388.HK)下调人民币定存息率,10万元或以上之6个月或12个月之人民币定存年利率分别为2.9厘和3厘.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍

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