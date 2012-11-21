《香港报摘》--经济日报11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
* 要闻版头条:
--消息人士称,政府协助低收入阶层置业计划"置安心"对单身人士以及家庭的每月入息上限料分别上调至2.5万港元及不多于4.3万港元,可令更多合资格人士申请.
* 其他:
--中信泰富(0267.HK)就西澳洲磁铁矿专利费支付的起始时间存在争议,一旦败诉,须向矿主Mineralogy补回2008年至今的专利费,涉资或高达14.65亿美元.
--港元兑美元汇价连日弱势后,周二晚11时后突然转强,由7.7515急升至7.7501,市场估计倘维持强势,不排除热钱流入.
--汇丰(0005.HK)香港以最高3.4厘抢人民币定期存款后,其他银行未有跟随,反而星展(DBSM.SI)香港更选择跟随中银香港(2388.HK)下调人民币定存息率,10万元或以上之6个月或12个月之人民币定存年利率分别为2.9厘和3厘.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。