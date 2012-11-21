《香港报摘》--信报11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
* 头版头条:
--政府出招为楼市降温后,游资转炒车位,西环商厦干诺道西118号的业主以1亿港元放售34个车位,平均每个近300万港元,接近一个小型住宅单位价格,更高过大部分居屋价格.
* 其他:
--经营港澳中小建筑工程的保华建业(0577.HK)拟透过配售新股及可换股债券筹资20亿港元,收购Falloncroft以进军澳门博彩及酒店业务,并拟实物分派方式将现有业务分派予股东.
--中国五粮液代理--银基(0886.HK)预计今年上半年业绩录得亏损,因受中国经济放缓及白酒市场淡季影响,营业额下跌.
--铝材制造商PanAsia将押后至明年上市,该公司原于近日进行上市聆讯,拟在香港首次公开发售(IPO)集资1-2亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。