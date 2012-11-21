版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:26 BJT

《香港报摘》--信报11月21日

* 头版头条:

--政府出招为楼市降温后,游资转炒车位,西环商厦干诺道西118号的业主以1亿港元放售34个车位,平均每个近300万港元,接近一个小型住宅单位价格,更高过大部分居屋价格.

* 其他:

--经营港澳中小建筑工程的保华建业(0577.HK)拟透过配售新股及可换股债券筹资20亿港元,收购Falloncroft以进军澳门博彩及酒店业务,并拟实物分派方式将现有业务分派予股东.

--中国五粮液代理--银基(0886.HK)预计今年上半年业绩录得亏损,因受中国经济放缓及白酒市场淡季影响,营业额下跌.

--铝材制造商PanAsia将押后至明年上市,该公司原于近日进行上市聆讯,拟在香港首次公开发售(IPO)集资1-2亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐