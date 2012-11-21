〔香港个股〕华润燃气折价8%配股筹资逾27亿港元,今早复牌

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透香港11月21日电---中国城市燃气供应商--华润燃气(1193.HK)周三称,该公司以较停牌前报价折让8%的价格,配股筹资逾27亿港元,其股份将于今早恢复交易.
华润燃气在联交所一份声明中称,是次筹资所得款项将主要用于在中国收购更多下游城市燃气分销业务.
华润燃气按每股16.95港元,配售1.6亿股新股.配售价较周一收盘价18.46港元折让8.18%,而配售股份相当于其扩大后股本约7.19%.
配售完成后,大股东华润集团的持股比例将由68.5%摊薄至63.57%.
华润燃气此前斥逾24亿港元收购母公司所持天然气管道业务,近日又获得中国商务部批准其与天津燃气总投资60亿元人民币成立合营公司的计划.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。