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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:44 BJT

〔香港个股〕华润燃气折价8%配股筹资逾27亿港元,今早复牌

路透香港11月21日电---中国城市燃气供应商--华润燃气(1193.HK)周三称,该公司以较停牌前报价折让8%的价格,配股筹资逾27亿港元,其股份将于今早恢复交易.

华润燃气在联交所一份声明中称,是次筹资所得款项将主要用于在中国收购更多下游城市燃气分销业务.

华润燃气按每股16.95港元,配售1.6亿股新股.配售价较周一收盘价18.46港元折让8.18%,而配售股份相当于其扩大后股本约7.19%.

配售完成后,大股东华润集团的持股比例将由68.5%摊薄至63.57%.

华润燃气此前斥逾24亿港元收购母公司所持天然气管道业务,近日又获得中国商务部批准其与天津燃气总投资60亿元人民币成立合营公司的计划.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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