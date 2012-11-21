《香港重要政经日程》--11月21日-11月26日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
=====================今日香港主要政经消息==========================
11月21日(周三)
-- 华润创业(0291.HK)公布第三季业绩.
-- 中港照相(1123.HK)公布中期业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布全年业绩.
-- 金山工业(0040.HK)公布中期业绩.
-- 香港兴业(0480.HK)公布中期业绩.
-- 现代美容(0919.HK)公布中期业绩.
-- 东方表行(0398.HK)公布中期业绩.
-- 日东科技(0365.HK)公布中期业绩.
-- 德永佳集团(0321.HK)公布中期业绩.
--10:00 瑞安建业(0983.HK)特别股东大会.
--10:00 新华汇富金融(0188.HK)周年股东大会.
--10:30 中国环境资源(1130.HK)周年股东大会.
--11:00 新世界中国0917.HK周年股东大会.
--11:45 新世界发展(0017.HK)周年股东大会.
--15:00 中海油(0883.HK)特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月22日(周四)
-- 公布10月消费物价指数(CPI).
-- 昌明投资(1196.HK)公布中期业绩.
-- 中信21世纪(0241.HK)公布中期业绩.
-- 鼎亿集团(0508.HK)公布中期业绩.
-- 东星能源(0668.HK)公布中期业绩.
-- 怡邦行(0599.HK)公布全年业绩.
-- 勤达集团(1172.HK)公布中期业绩.
-- 先施表行(0444.HK)公布中期业绩.
-- 耀莱集团(0970.HK)公布中期业绩.
-- 协同通信(1613.HK)公布中期业绩.
--10:00 毅兴行(1047.HK)周年股东大会.
--11:00 中国金融国际(0721.HK)周年股东大会.
--15:30 锦艺纺织(0565.HK)周年股东大会.
--15:30 海王集团(0070.HK)周年股东大会.
11月23日(周五)
-- 旭辉控股(0884.HK)首日挂牌.
-- 卡撒天娇(2223.HK)首日挂牌.
-- 包浩斯国际(0483.HK)公布中期业绩.
-- 超越集团(0147.HK)公布中期业绩.
-- 中国环保科技(0646.HK)公布中期业绩.
-- 中国铁联传媒(0745.HK)公布中期业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.
-- 永义国际(1218.HK)公布中期业绩.
-- 昊天能源(0474.HK)公布中期业绩.
-- 大唐投资国际(1160.HK)公布中期业绩.
-- 国际娱乐(1009.HK)公布中期业绩.
-- JOYCE时装(0647.HK)公布中期业绩.
-- 景福集团(0280.HK)公布中期业绩.
-- 金利丰(1031.HK)公布中期业绩.
-- 龙润茶(2898.HK)公布中期业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布第三季业绩.
-- 万保刚集团(1213.HK)公布中期业绩.
-- 东方报业(0018.HK)公布中期业绩.
-- 互太纺织(1382.HK)公布中期业绩.
-- 中亚能源(0850.HK)公布中期业绩.
-- 丽盛集团控股(1004.HK)公布中期业绩.
-- 森信纸业(0731.HK)公布中期业绩.
-- 中聚电池(0729.HK)公布中期业绩.
-- 大凌国际(0211.HK)公布中期业绩.
-- 添利工业国际(0093.HK)公布中期业绩.
-- 东力实业(0978.HK)公布中期业绩.
-- 皓天财经集团(1260.HK)公布中期业绩.
-- 志道国际(1220.HK)公布中期业绩.
-- 中发展控股(0475.HK)公布中期业绩.
--11:00 光汇石油(0933.HK)周年股东大会.
--12:00 中华汽车(0026.HK)周年股东大会.
11月26日(周一)
-- 翠华控股(1314.HK)首日挂牌.
-- 大家乐(0341.HK)公布中期业绩.
-- 冠亚商业集团(0104.HK)公布中期业绩.
-- 震雄集团(0057.HK)公布中期业绩.
-- 大昌微线集团(0567.HK)公布中期业绩.
-- 俊和发展集团(0711.HK)公布中期业绩.
-- 帝盛酒店集团(2266.HK)公布中期业绩.
-- 多金控股(0628.HK)公布中期业绩.
-- 英皇娱乐酒店(0296.HK)公布中期业绩.
-- 英皇国际(0163.HK)公布中期业绩.
-- 环科国际(0657.HK)公布中期业绩.
-- 高银地产(0283.HK)公布中期业绩.
-- 钜大国际(1329.HK)公布中期业绩.
-- 李氏大药厂(0950.HK)公布第三季业绩.
-- 华脉无线通信(0499.HK)公布中期业绩.
-- 天大药业(0455.HK)公布中期业绩.
-- 泰昇控股(0687.HK)公布中期业绩.
--09:00 康健国际(3886.HK)特别股东大会.
--10:00 安德利果汁(2218.HK)在中国举行特别股东大会.
--11:00 威铖国际(1002.HK)在中国举行周年股东大会.
--16:30 意达利控股(0720.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。