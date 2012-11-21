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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:42 BJT

《香港重要政经日程》--11月21日-11月26日

=====================今日香港主要政经消息==========================

11月21日(周三)

-- 华润创业(0291.HK)公布第三季业绩.

-- 中港照相(1123.HK)公布中期业绩.

-- 城市电讯(1137.HK)公布全年业绩.

-- 金山工业(0040.HK)公布中期业绩.

-- 香港兴业(0480.HK)公布中期业绩.

-- 现代美容(0919.HK)公布中期业绩.

-- 东方表行(0398.HK)公布中期业绩.

-- 日东科技(0365.HK)公布中期业绩.

-- 德永佳集团(0321.HK)公布中期业绩.

--10:00 瑞安建业(0983.HK)特别股东大会.

--10:00 新华汇富金融(0188.HK)周年股东大会.

--10:30 中国环境资源(1130.HK)周年股东大会.

--11:00 新世界中国0917.HK周年股东大会.

--11:45 新世界发展(0017.HK)周年股东大会.

--15:00 中海油(0883.HK)特别股东大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

11月22日(周四)

-- 公布10月消费物价指数(CPI).

-- 昌明投资(1196.HK)公布中期业绩.

-- 中信21世纪(0241.HK)公布中期业绩.

-- 鼎亿集团(0508.HK)公布中期业绩.

-- 东星能源(0668.HK)公布中期业绩.

-- 怡邦行(0599.HK)公布全年业绩.

-- 勤达集团(1172.HK)公布中期业绩.

-- 先施表行(0444.HK)公布中期业绩.

-- 耀莱集团(0970.HK)公布中期业绩.

-- 协同通信(1613.HK)公布中期业绩.

--10:00 毅兴行(1047.HK)周年股东大会.

--11:00 中国金融国际(0721.HK)周年股东大会.

--15:30 锦艺纺织(0565.HK)周年股东大会.

--15:30 海王集团(0070.HK)周年股东大会.

11月23日(周五)

-- 旭辉控股(0884.HK)首日挂牌.

-- 卡撒天娇(2223.HK)首日挂牌.

-- 包浩斯国际(0483.HK)公布中期业绩.

-- 超越集团(0147.HK)公布中期业绩.

-- 中国环保科技(0646.HK)公布中期业绩.

-- 中国铁联传媒(0745.HK)公布中期业绩.

-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.

-- 永义国际(1218.HK)公布中期业绩.

-- 昊天能源(0474.HK)公布中期业绩.

-- 大唐投资国际(1160.HK)公布中期业绩.

-- 国际娱乐(1009.HK)公布中期业绩.

-- JOYCE时装(0647.HK)公布中期业绩.

-- 景福集团(0280.HK)公布中期业绩.

-- 金利丰(1031.HK)公布中期业绩.

-- 龙润茶(2898.HK)公布中期业绩.

-- 网龙(0777.HK)公布第三季业绩.

-- 万保刚集团(1213.HK)公布中期业绩.

-- 东方报业(0018.HK)公布中期业绩.

-- 互太纺织(1382.HK)公布中期业绩.

-- 中亚能源(0850.HK)公布中期业绩.

-- 丽盛集团控股(1004.HK)公布中期业绩.

-- 森信纸业(0731.HK)公布中期业绩.

-- 中聚电池(0729.HK)公布中期业绩.

-- 大凌国际(0211.HK)公布中期业绩.

-- 添利工业国际(0093.HK)公布中期业绩.

-- 东力实业(0978.HK)公布中期业绩.

-- 皓天财经集团(1260.HK)公布中期业绩.

-- 志道国际(1220.HK)公布中期业绩.

-- 中发展控股(0475.HK)公布中期业绩.

--11:00 光汇石油(0933.HK)周年股东大会.

--12:00 中华汽车(0026.HK)周年股东大会.

11月26日(周一)

-- 翠华控股(1314.HK)首日挂牌.

-- 大家乐(0341.HK)公布中期业绩.

-- 冠亚商业集团(0104.HK)公布中期业绩.

-- 震雄集团(0057.HK)公布中期业绩.

-- 大昌微线集团(0567.HK)公布中期业绩.

-- 俊和发展集团(0711.HK)公布中期业绩.

-- 帝盛酒店集团(2266.HK)公布中期业绩.

-- 多金控股(0628.HK)公布中期业绩.

-- 英皇娱乐酒店(0296.HK)公布中期业绩.

-- 英皇国际(0163.HK)公布中期业绩.

-- 环科国际(0657.HK)公布中期业绩.

-- 高银地产(0283.HK)公布中期业绩.

-- 钜大国际(1329.HK)公布中期业绩.

-- 李氏大药厂(0950.HK)公布第三季业绩.

-- 华脉无线通信(0499.HK)公布中期业绩.

-- 天大药业(0455.HK)公布中期业绩.

-- 泰昇控股(0687.HK)公布中期业绩.

--09:00 康健国际(3886.HK)特别股东大会.

--10:00 安德利果汁(2218.HK)在中国举行特别股东大会.

--11:00 威铖国际(1002.HK)在中国举行周年股东大会.

--16:30 意达利控股(0720.HK)特别股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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