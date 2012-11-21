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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:43 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月21日

路透香港11月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7503港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收低7.45点,或0.06%,报12,788.51点.因贝南克有关"财政悬崖"的言论影响结束两日连涨.[ID:nSB8579687]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  208.330   -0.39      27275            16.146      -0.45
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.400   -2.80      45561             3.224      -0.18
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.670   -1.46     112268            84.742      -0.13
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.150   -1.57      94551            22.295       1.11
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.690   -1.41      37241            10.206       0.46
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  103.380   -0.79      13119             8.012       0.66
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.030   -0.55     311656            75.999       1.27
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.770   -2.36      22521             4.167      -0.06
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.120   -1.95     167590            11.718       0.16
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.510   -2.09      39359            11.246       0.05
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   32.930   -0.36      17436             6.380      -0.46
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.910   -2.41      11470             3.396      -0.11
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.870   -3.54       5565             1.307     -50.29
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.260   -5.04      67821             0.350      -2.69 (完)

  --整理 雷美珍

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