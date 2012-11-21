《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透香港11月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7503港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低7.45点,或0.06%,报12,788.51点.因贝南克有关"财政悬崖"的言论影响结束两日连涨.[ID:nSB8579687] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 208.330 -0.39 27275 16.146 -0.45 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.400 -2.80 45561 3.224 -0.18 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.670 -1.46 112268 84.742 -0.13 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.150 -1.57 94551 22.295 1.11 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.690 -1.41 37241 10.206 0.46 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 103.380 -0.79 13119 8.012 0.66 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.030 -0.55 311656 75.999 1.27 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.770 -2.36 22521 4.167 -0.06 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.120 -1.95 167590 11.718 0.16 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.510 -2.09 39359 11.246 0.05 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 32.930 -0.36 17436 6.380 -0.46 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.910 -2.41 11470 3.396 -0.11 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.870 -3.54 5565 1.307 -50.29 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.260 -5.04 67821 0.350 -2.69 (完) --整理 雷美珍
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。