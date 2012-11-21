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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 09:08 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息11月21日

* 明报:

--香港中小型地产发展商宏安(1222.HK)以5.08亿港元收购新世界发展(0017.HK)旗下荃湾海滨广场.

--停牌接近两周玩具制造商龙昌国际(0348.HK)获得青岛海尔投资发展的子公司认购价值2.78亿港元,或25.47%的股份,并成为公司的第二大股东.

--洪良国际0946.HK保荐人兆丰资本的前负责人黄腾忠被证监会宣布禁止重投业界3年,直至2015年11月18日为止.至此,洪良招股书造假事件中保荐人一方的两位主要负责人均已被撤销牌照.

* 星岛日报:

--亚太房地产协会(APREA)报告指,香港房地产信托基金(REIT)的年均回报率达13.6%,仅次于新加坡的14.2%.

* 苹果日报:

--消息人士称,会德丰(0020.HK)放售深井碧堤半岛约273个电单车位,平均每个3万港元.

--飞克国际(1998.HK)称,受到中国内地体育用品需求持续放缓以及激烈竞争趋势蔓延至三、四线市场的影响,预料集团的产品销量及业绩会受到冲击而下降,但本年度派息政策不会降低.

* 东方日报:

--据联交所资料显示,金沙中国(1928.HK)本月8日公布业绩后,其行政总裁Edward Matthew Tracy及执行董事卓河祓行使认购权并减持共逾1,367万港元的股份.

--理文造纸(2314.HK)截至9月底止中期盈利胜预期,主要受惠煤价下降,但收入和每吨纸盈利均告下跌.

* 大公报:

--星展(DBSM.SI)香港零售投资及保险产品高级副总裁庄希表示,由年初至今该行人民币保单保费录得中单位数增长,增长稳定并符合内部预期.

--中国北车旗下大连机车车辆有限公司近日与香港铁路公司(0066.HK)签订了23台内燃机车的销售合同,合同金额逾2.1亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

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