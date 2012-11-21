《香港报摘》--其他报纸重要消息11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
* 明报:
--香港中小型地产发展商宏安(1222.HK)以5.08亿港元收购新世界发展(0017.HK)旗下荃湾海滨广场.
--停牌接近两周玩具制造商龙昌国际(0348.HK)获得青岛海尔投资发展的子公司认购价值2.78亿港元,或25.47%的股份,并成为公司的第二大股东.
--洪良国际0946.HK保荐人兆丰资本的前负责人黄腾忠被证监会宣布禁止重投业界3年,直至2015年11月18日为止.至此,洪良招股书造假事件中保荐人一方的两位主要负责人均已被撤销牌照.
* 星岛日报:
--亚太房地产协会(APREA)报告指,香港房地产信托基金(REIT)的年均回报率达13.6%,仅次于新加坡的14.2%.
* 苹果日报:
--消息人士称,会德丰(0020.HK)放售深井碧堤半岛约273个电单车位,平均每个3万港元.
--飞克国际(1998.HK)称,受到中国内地体育用品需求持续放缓以及激烈竞争趋势蔓延至三、四线市场的影响,预料集团的产品销量及业绩会受到冲击而下降,但本年度派息政策不会降低.
* 东方日报:
--据联交所资料显示,金沙中国(1928.HK)本月8日公布业绩后,其行政总裁Edward Matthew Tracy及执行董事卓河祓行使认购权并减持共逾1,367万港元的股份.
--理文造纸(2314.HK)截至9月底止中期盈利胜预期,主要受惠煤价下降,但收入和每吨纸盈利均告下跌.
* 大公报:
--星展(DBSM.SI)香港零售投资及保险产品高级副总裁庄希表示,由年初至今该行人民币保单保费录得中单位数增长,增长稳定并符合内部预期.
--中国北车旗下大连机车车辆有限公司近日与香港铁路公司(0066.HK)签订了23台内燃机车的销售合同,合同金额逾2.1亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。