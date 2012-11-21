〔港报财经评论〕欧罗兑日圆续看俏--信报11月21日

欧罗兑日圆续看俏 /苏子

近期欧罗兑日圆的走势异常强劲,昨天更曾触及104.32高位,此高位与20天保历加通道顶部阻力相距不远.昨天欧罗兑日圆的日线CCI指标已升至正100阻力水平附近,稍后汇价若有力突破上述的保历加通道顶部阻力,预料届时日线CCI指标已可显着升至正100阻力以上,故有利后市欧罗兑日圆继续以单边市的形势走高.上述情况如真的出现,届时投资者一定要采取顺势买入欧罗兑日圆的策略,切忌逆市建立仓位赚取蝇头小利.

欧罗兑日圆近期的强劲走势,主要建基于日圆弱势上.目前日圆兑各主要货币已成功扭转今年3月以来的强势;由于趋势一旦形成便不易逆转,故相信日圆近期所建立的大弱势仍会保持下去.目前美元兑日圆仍在上升中的日线保历加通道顶部阻力线附近上落,反映汇价仍然处于单边升市里运行.现阶段美元兑日圆较为重要的阻力位是今年4月20日所造的81.78高位,如稍后汇价能以大阳烛突破此高位阻力,预料短期内将有力上试84.17的今年高位.短线而言,美元兑日圆若受制于前天的81.56高位,并回落至由今年9月13日的77.10低位升至前天81.56高位的23.6%调整目标,即80.51重要支持,已可考虑采取趁低吸纳的入市策略.

昨晨CME外汇期货收市后,评级机构穆迪突然把法国的主权评级从Aaa降为Aa1,展望则继续保持为负面,此对欧罗汇价不利的突发消息,令汇价自1.2810水平以上急挫至1.2780水平以下;然而,当汇价触及1.2763低位后便已成功回稳过来,到昨天欧洲入市前夕更完全收复上述负面消息所触发的跌幅.欧罗兑美元未能在昨天亚洲市趁机下破1.2750的10天SMA支持,反映汇价的市底不弱,稍后有望成功摆脱过去数周的弱势.若昨晚欧罗兑美元能企稳在200天SMA的1.2804支持以上波动,最后收市时更成功突破20天SMA的1.2827阻力,已可视为一个较强烈的利好讯号.(B09)