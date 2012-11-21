〔港报财经评论〕盈富沽空率回升宜警惕--经济日报11月21日

盈富沽空率回升宜警惕 /林瑞芬

法国评级被降,据穆迪指是因为该国竞争力及劳动力较低、国内外需求较弱,以及通过贸易往来和银行关系对外围国家的风险敝口提升,理据确是充分,但已存在一定的时间.若希债最终得到暂时解决,或者西班牙问题年底前仍胶着,认为,法国评级被降的短期影响有限.不过,就中期分析,相关降级决定如带有牵连性就显得麻烦,对欧洲金融稳定机制(EFSF)评级可能有影响,或削弱拯救财困欧猪国的财力.美股反弹仍反覆.年底前,能够左右港股的,还是美股.道指周一收12,795计,再涨幻想空间不多.本周反弹实属偷鸡之作,因本周感恩节,连奥巴马都东来亚洲外访,美国财政悬崖未有新进展当有消息炒.其中苹果由平仓带动的反弹最为强劲,但烧完烟花后,下周谈判回归桌上,不能够担保锤头暂喘跌成效可持续多几日.有高盛股票策略师David Kostin预估年底前标普500指数可能再跌8%.年底前视乎美国财政悬崖的解决进度及消息,对美股走势的确敏感.

盈富沽空升至43%.盈富基金(2800.HK)昨被抛空最多5.21亿港元,占全日总成交额12.23亿港元中的42.6%,这是近周以来最高水平.之前恒指近22,000插落去,盈富基金都有大手抛空之预兆,判断大形势,A股如此没助力,美股又可能只是技术性反弹下,预计盈富基金会拾级而下,21.5港元争持后,下一级支持约在21港元,昨收报21.45港元,跌0.233%.按此顺势推,恒指守21,000关仍有点辛苦,今浪反弹受制21,500,进一步失守21,000,回试20,500.

平保支持位55港元.汇丰(0005.HK)确认洽售平保(2318.HK)全部持股一事,高盛认为若顺利悉售,汇丰的核心一级资本充足比率可望提升17个点子,全面落实”巴塞尔协定III"则令核心一级资本比率上调至110点子.作为平保的策略性投资股东,汇丰如真的减持,认为这不一定是有损对平保的信心,反之,更加疑虑汇丰的财务及经营状况,虽知非不得已,都不会行这步棋.摩根大通计算,如出售平保后,汇丰可录得税后收益23亿元,核心资本充足率可藉此提升20点子,在”巴塞尔协定III"准则下更可合共提升50点子.汇丰昨收报75.05元,升0.54%.(012)

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公路股高息首选沪杭甬 /余少文

公路股是过去睇好股份,随着政策不再扶持,除了减少收费站,也推出重大节日对小型客车免费通行政策,已预期影响路费收入,令公路股吸引力再下滑.五只公路H股,首三季盈利只有四川成渝(0107.HK)和江苏宁沪(0177.HK)可录得1%增长,当中又只有宁沪在第三季录得盈利增长;上周才公布季绩的沪杭甬首三季盈利跌3%至13亿元人民币,第三季盈利只有4.43亿元人民币,是近年表现最差的第三季业绩.

免费通车盈利减损.重大节日对小型客车免费通行政策在十一国庆黄金周实施,相关数字会纳入第四季业绩内,但宁沪在第三季业绩中透露,相关政策令黄金周假期小型客车车流量上升1.2倍至132万辆,预计免收金额约占本年度通行费收入3%.沪杭甬第三季路费收入9.5亿元,是近年最高的季度路费收入,公司解释是浙江省第三季外贸出口规模、固定资产投资及消费等指标均有所增长,令季内车流量和收入上升.但盈利下跌其中一个原因是证券业收入下跌19%至6.3亿元,若然第四季A股市况未有改变,相信沪杭甬今年业绩仍然要靠路费支.证券业务计划分拆.虽然公路股盈利会下滑,但相信可以维持派高息,如浙杭甬今年预测息率达6.7厘,即使明年盈利放缓及减少一成股息,股息率还有约6%,即使再扣除一成股息税仍有5.4厘左右,还有吸引力.更重要是沪杭甬计划分拆证券业务,是股价早前反弹动力,一旦有分拆时间表,相信可以刺激股价向好.

此外,瑞银证券报告也认为公路股有稳定股息,相信内地公路运输复苏,尤其中国政府支持、投资和工业活动上升,可保证有更多货车流量.同时在重大节假日对小型客车免费通行政策下,公路股母公司面对现金流压力,或会加快将资产注入上市公司内,相信现金充裕的沪杭甬在未来6个月至一年有机会获母公司注入资产.尽管公路股盈利难以高增长,更有放缓压力,如沪杭甬未来三年盈利只会持平,是不少人睇淡公路股的原因之一,但见沪杭甬拥有母公司注资、分拆、高息等概念下,吸引力相比其他公路股大.(010)