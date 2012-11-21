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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 09:34 BJT

〔香港股市〕开盘升0.7%,油价回落扶助国泰航空跳涨2.1%

路透香港11月21日电---香港股市周三开高,油价从一个月高位回落提振国泰航空(0293.HK)大涨2.1%,推升恒生指数.

恒生指数.HSI开高0.7%报21,367.6点.恒生国企指数.HSCE开盘升0.9%.(完)

--编译 徐文焰;审校 王丽鑫

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