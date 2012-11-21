〔港报社评〕内地金融换班,难为A股打补针--经济日报11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
内地股市在十八大中共领导层交班后续陷低迷,股民遂期盼财金班子换班后,新人事或出重招挺股市.惟中央既无迫切要力谷股市,且促改革令股市长远健康发展的方向亦已底定,故难望财金新班子短期内出重药扭转A股乾坤.
故当郭树清在十八大期间表示要为股市下跌负一定责任,年届退休的人民银行行长周小川又透露退意,令股民憧憬内地四大财金监管机构,即人行、中证监、中银监、中保监等领导层,有望在十八大后执位.尤其中证监可能再换主席,股民期望新人事或会出新招、重招,振兴股市,如叫停上市公司融资等.
然而,更应关注的,是新领导班子应无意大力谷起股市,原因至少有二.其一,中央无救市迫切性.对中央而言,股市的一大功能是让企业集资,以助实体经济发展.郭树清过去一年多亦大力发展债市,今年首10个月企业债净融资额已达1万8千亿港元,已很大程度弥补股市低迷对企业直接融资的影响.其二,中央关心股市长期发展甚于短期升跌.郭树清上任后严打股市黑幕、鼓励中长资金入市,反映无论股市起跌,中央最关注的是要透过加强监管、促投资遏投机等,推动股市长期健康发展.故十八大召开期间,中央虽有出手稳股市,如调低股息税率、增加人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度等中长期固本措施,而非股民期盼的大松货币政策等短期补针.此政策大方向相信不会因财金人事变动而调整.
故除非内地股市崩盘拖累金融安全以至社会稳定,否则财金人事变化应不会影响中央推动股改,以求固本培元的大方针,憧憬短期内会出重招救市的预期恐落空.
总之,低迷的A股市况虽难望在短期内扭转,惟当股改逐渐见效、股市运作更规范、更多中长资金愿重投A股,那A股就有望重回正轨,投资者对A股应抱放长、钓大鱼的心理准备. (A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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