〔港报社评〕推动RCEP自贸区难掩南海争端--信报11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
东盟及东亚领导人系列峰会昨天结束,东亚峰会通过"金边发展宣言",倡导均衡、包容与可持续发展,扩大合作.宣言亦支持在2015年建成东盟共同体.从今次东亚领袖系列会议看到,表面上,追求经济合作压倒南海主权争端,但由此也把东盟内部的分歧进一步公开化.
峰会结果有两大焦点.其一是中日韩正式宣布启动自由贸易区谈判.同时各与会国亦确定启动区域全面经济伙伴关系(RCEP)谈判.其二是南海争端问题始终没有成为"热论主角".启动RCEP谈判,敲定2015年达成目标,发展备受瞩目.由东盟加上中、日、韩、澳洲、纽西兰及印度等16国联成的区域全面经济伙伴关系合作体,无疑是除世贸以外全球最大的自贸区.
今次东亚峰会的金边发展宣言,多谈经济,少谈政治,而且东盟峰会暨系列会议也没有把南海主权争端此问题国际化.但看深一层,对于解决南海主权纠纷,上一次东盟部长会议因主权争拗和无法达成南海行为准则共识,罕有不发表共同声明.今次东盟峰会,轮值主席国柬埔寨首相洪森日前指出,峰会一致同意不应将南海主权争议国际化,菲律宾便马上公然反驳,显示东盟内部对解决南海主权争端的主张,不仅出现分歧,而且分歧矛盾进一步公开化.如今问题再度受到压制,无疑加剧了东盟内部的裂痕.
可以说,推进东盟共同体,建立自由贸易区,的确可以为共同体奠下发展的经济基础,但只有经济相互依存,却缺乏政治条件的支撑,显然不必然保证共同体的稳定运行和实现. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。