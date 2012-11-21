〔港报社评〕立法规管婴儿奶粉理所当然--文汇报11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
政府昨日宣布,就立法规管3岁以下婴幼儿奶粉产品及食品引入营养标签,展开为期2个月的公众谘询.香港对婴幼儿奶粉规管存在明显漏洞,婴幼儿的健康得不到足够保障.当局立法加强规管理所当然,且应从速,既确保婴幼儿能够健康成长,亦增强消费者对香港出售奶粉的信心.
事实上,香港对婴幼儿奶粉监管的确存在不合理的地方.政府年前修订食物营养标签法例,竟然将3岁以下的婴儿食品列入豁免范围,以致市面上的婴儿食品包装毫无规范,不但资料错漏百出,甚至未完全列出清晰的营养成分和含量,令在香港出售的婴儿奶粉在营养安全和充足程度上,没有足够保证.
家长对子女健康成长日益重视,不惜金钱哺育子女,近年香港的奶粉需求不断上升,销售额以港币亿元计.而奶粉商亦看中这庞大市场,大洒金钱进行市场推广,去年奶粉商用于推广的费用高达16亿港元.但由于对奶粉商发放广告仍无任何法例去监管,因此奶粉广告铺天盖地,吹嘘夸大奶粉的功效,而大多包含误导成分.
保障孩子健康成长兹事体大,香港作为一个先进社会,绝不能容忍漠视孩子健康的情况.不少中国消费者喜爱来港购买奶粉,也是因为香港奶粉的品质有保证.保护孩子,确保食物安全,政府责无旁贷,当局必须以宁紧勿松的态度,尽快立法规管婴幼儿奶粉,包括对奶粉产品的营养标签、推广手法进行规范化管理,加强对婴幼儿健康的保护,保障家长的利益,同时亦维护香港的商誉.(A08)
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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