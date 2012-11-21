〔港报社评〕变好变坏是后话,请先交代求变理据--明报11月21日

按中央政策组首席顾问邵善波的说法,中策组有2项新职能,一是中策组全职顾问高静芝将统筹约400个谘询委员会的公职任命,二是中策组开展民意、舆论及新兴媒体的政策研究,为此要新增一名全职顾问.中策组介入公职人事和舆论工作,这是一项改变,政府有责任拿出具说服力的理据,让社会知道政府的想法与意图,避免不必要的误解或猜疑.

中策组扩大职能后,增加了培养人才一项,具体就是把约400个谘询委员会约3700个公职任命,由高静芝统筹.就这个转变,特首梁振英表示,过去在没有统筹情况下,往往不同政府部门邀请同一个人同时出任多项公职.邵善波说高静芝并无任命权,她只会提供意见.然则,日后若有不同政府部门,提名同一个人出任公职,则做统筹的高静芝凭什么准则提供意见,认为这个人适合在哪一个公职岗位贡献社会?

至于中策组开展民意、舆论及新兴媒体的政策研究,按邵善波的说法,政府日后不但参与政策讨论、辩论,还会打“舆论战”,以改变捱打的局面.上述做法,若是为了让政府的理据更有系统地向公众表述,有一定道理.但若另有所图,如像邵善波所描述的新文宣政策,是否恰当,值得商榷.

政府用什么手法争取政策得到支持,涉及政治生态的良窳,期望特首梁振英在变与不变之间,拿捏准确,例如他叫停“双非”,就变得好,公众广泛认同.至于涉及中策组的两个改变,是否恰当,政府应该提出理据说服议员与公众.政府应该以理服人,而非以力压人. (A03)