〔港报社评〕约法三章,防子女手机上瘾--星岛日报11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
电脑学会调查显示,香港有80%中学生拥有智能手机.手机功能日新月异,由潮流用品朝生活必需品方向演变,日后占用学生时间可能不亚于电脑上网.一如教导正确上网态度,家长要以言以行,引导子女正确使用智能手机.
权威医学杂志“刺针”曾刊载物理学术论文,指儿童容易受手机辐射影响.而长时间低头用手机上网亦产生新的副作用,有医生指出,容易损害颈部肌肉而形成颈椎病,而颈部血管受到挤压,影响对脑部供血,容易导致精神不振和头晕.手指不断点击扫拨手机荧幕,容易手腕不适,甚至导致关节炎.
除了身体影响,还有精神和人际关系影响.外国已经有智能手机产生家庭问题的个案,南韩更有3岁男童上瘾和出现自闭症病征.该国青少年福利开发院,今年开始多了智能手机引起家庭内部矛盾的新型求助个案,包括家长没收手机被子女破口大骂,更有子女为此离家出走.
一些家长担心手机的副作用,会尽量延迟给子女手机,不过,面对手机使用者年轻化的趋势,子女到中学时代逐渐视手机为必需品.谷歌的调查显示,50%人宁要智能手机不要电视.家长不如在替子女买手机时,先约法三章,培养子女使用手机的正确态度,自己更要在抵挡“手机诱惑”方面以身作则. (A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。