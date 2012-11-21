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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 09:14 BJT

〔港报社评〕约法三章,防子女手机上瘾--星岛日报11月21日

电脑学会调查显示,香港有80%中学生拥有智能手机.手机功能日新月异,由潮流用品朝生活必需品方向演变,日后占用学生时间可能不亚于电脑上网.一如教导正确上网态度,家长要以言以行,引导子女正确使用智能手机.

权威医学杂志“刺针”曾刊载物理学术论文,指儿童容易受手机辐射影响.而长时间低头用手机上网亦产生新的副作用,有医生指出,容易损害颈部肌肉而形成颈椎病,而颈部血管受到挤压,影响对脑部供血,容易导致精神不振和头晕.手指不断点击扫拨手机荧幕,容易手腕不适,甚至导致关节炎.

除了身体影响,还有精神和人际关系影响.外国已经有智能手机产生家庭问题的个案,南韩更有3岁男童上瘾和出现自闭症病征.该国青少年福利开发院,今年开始多了智能手机引起家庭内部矛盾的新型求助个案,包括家长没收手机被子女破口大骂,更有子女为此离家出走.

一些家长担心手机的副作用,会尽量延迟给子女手机,不过,面对手机使用者年轻化的趋势,子女到中学时代逐渐视手机为必需品.谷歌的调查显示,50%人宁要智能手机不要电视.家长不如在替子女买手机时,先约法三章,培养子女使用手机的正确态度,自己更要在抵挡“手机诱惑”方面以身作则. (A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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