〔香港热股〕理文造纸继续上涨并创近10个月高位,此前获投行调高评级

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透香港11月21日电---因业绩优于预期带动,中国第二大箱板纸制造商--理文造纸(2314.HK)获投行调高评级和目标价,刺激周三股价继续造好,最多曾大涨6.4%至近10个月来高位.
尽管期内中国经济增长放缓,但理文造纸通过扩大产能和销售量,令其截至9月底止半年净利仍升4.3%;管理层并预期,2013年全年的销售量将会有双位数增长.[ID:nSH0120469]
投行摩根大通将理文造纸至2013年底的目标价由原来的5港元上调至5.5港元,以反映该行调高对公司的盈利预测,维持"增持"评级.至于瑞信则将理文造纸评级由"跑输大市"上调至"中性",目标价由2.75港元调高至4.05港元.
理文造纸继周二大涨11.11%后,周三早盘持续强势,最多曾涨6.4%至4.47港元的盘中高点,为自2月底以来的最高.香港时间10:48涨幅略收窄至近6%,报4.45港元;其竞争对手玖龙纸业(2689.HK)亦涨1.55%,报5.89港元.
星展唯高达在报告中称,据该行的行业调查,预期未来两三个月内地对箱板纸的需求将会出现按季和按年的改善,而理文造纸继于10月份将每吨纸上调100元人民币后,于12月或有机会再提价.而在供应面方面,主要造纸商于2010年下半年起开始减价,现时新供应比较有限,料理文造纸10-12月和2013年的每吨纸净利润,可分别改善至395港元和409港元.
瑞信则称,理文造纸管理层强调近期销售价格回升主要是因主要原材料废纸的回收价上升,故不应被理解为每吨利润也在提高.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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