〔香港新股〕人保集团设定招股价区间拟筹至多278亿港元,周四起路演

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
* 招股价区间每股3.42-4.03港元
* 筹资额235.9-278亿港元
* 周四开始路演
记者 雷美珍
路透香港11月21日电---中国主要综合性保险金融集团--中国人民保险集团股份有限公司设定香港首次公开发售(IPO)招股价区间,拟筹资高至278亿港元,周四开始路演.这也将是两年来香港最大IPO.
据两名消息人士周三对路透称,人保集团设定招股价区间为每股3.42-4.03港元,初步拟发售约68.98亿股H股,集资235.9-278亿港元.
人保集团将于周四(22日)开始路演并接受机构投资者认购,预计11月底定价,12月初在联交所挂牌上市.
据汤森路透旗下IFR此前报导,人保集团已经锁定集资额的一半金额,向基础投资者发售,使承销商销售余下数额更为容易,令IPO足额机会增加.
报导并指,潜在的基础投资者包括美国国际集团(AIG)(AIG.N)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、法国再保险集团Scor(SCOR.PA)和中国国家电网公司[STGRD.UL].
未计超额配售权,上市后人保集团的已发行股本413.89亿股股份,以此计算,初步发售股份占扩大后股本比例大约17%.
根据承销商的报告显示,估计人保集团2013年市帐率为2-2.5倍,市盈率则为10.5-15倍.而汤森路透的数据显示,亚洲保险商的2013年平均市盈率为15.9倍.
如果成功上市,人保集团将是继友邦保险(1299.HK)之后,香港最大宗新股集资活动.友邦保险于2010年10月香港IPO集资205亿美元.
人保集团原本计划于今年中在香港和上海作A+H上市,然环球市况波动令计划押后.是次香港IPO卷土重来,由瑞信CSGN.VX、中国国际金融、汇丰(HSBA.L)以及高盛(GS.N)担任联席保荐人,新股编号为"1339".
人保集团旗下业务财产保险、人身保险以及资产管理,并参股银行、信托等非保险企业.其主要竞争对手包括中国人寿、平安保险(2318.HK)(601318.SS).人保集团并持有中国最大非寿险公司--中国财险(2328.HK)的68.98%股权.
以2012年上半年的保费计,人保集团的非寿险市场占有率为36%,排名第一;人身险公司市场份额8.65%,排名第三.(完)
--审校 张喜良
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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