版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 11:13 BJT

〔香港热股〕中国燃气早盘一度涨逾5%至两年多高位,料中期净利显着增长

路透香港11月21日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周三早盘盘中一度涨逾5%,并触及4.76港元的逾两年高位,因公司预计中期净利将显着增长.

香港时间11.03,该股升4.44%,报4.7港元;大市恒生指数.HSI升0.65%.

中国燃气今早在联交所一份声明中称,预期截至今年9月底止半年净利同比显着增长,因期内营运表现优于预期.该公司拟于下周三(28日)公布业绩.(完)

浏览中国燃气其他新闻,请点选[0384.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK

香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐