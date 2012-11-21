〔香港热股〕中国燃气早盘一度涨逾5%至两年多高位,料中期净利显着增长

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透香港11月21日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周三早盘盘中一度涨逾5%,并触及4.76港元的逾两年高位,因公司预计中期净利将显着增长.
香港时间11.03,该股升4.44%,报4.7港元;大市恒生指数.HSI升0.65%.
中国燃气今早在联交所一份声明中称,预期截至今年9月底止半年净利同比显着增长,因期内营运表现优于预期.该公司拟于下周三(28日)公布业绩.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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