〔香港新股〕人保IPO获国家电网等基石投资者认购13.5亿美元

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透香港11月21日电---根据了解此案的消息人士周三表示,中国主要综合性保险金融集团--中国人民保险集团股份有限公司香港首次公开发售(IPO),基石投资者认购了13.5亿美元.此IPO规模上看36亿美元,将是两年来香港最大IPO.
消息人士指出,基石认购者包括:国家电网[STGRD.UL],认购3亿美元、中国机械工业集团[CNMAC.UL],认购1.5亿美元、以及麦盛资产管理公司,认购1.4亿美元.
此外,两名消息人士对路透称,人保集团设定招股价区间为每股3.42-4.03港元,初步拟发售约68.98亿股H股,集资235.9-278亿港元.[ID:nSH0120551]
人保集团将于周四(22日)开始路演并接受机构投资者认购,预计11月底定价,12月初在联交所挂牌上市.
如果成功上市,人保集团将是继友邦保险(1299.HK)之后,香港最大宗新股集资活动.友邦保险于2010年10月香港IPO集资205亿美元.(完)
--编译 李珊珊; 审校 杨淑祯
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。