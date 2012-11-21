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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 12:42 BJT

〔香港新股〕人保IPO获国家电网等基石投资者认购13.5亿美元

路透香港11月21日电---根据了解此案的消息人士周三表示,中国主要综合性保险金融集团--中国人民保险集团股份有限公司香港首次公开发售(IPO),基石投资者认购了13.5亿美元.此IPO规模上看36亿美元,将是两年来香港最大IPO.

消息人士指出,基石认购者包括:国家电网[STGRD.UL],认购3亿美元、中国机械工业集团[CNMAC.UL],认购1.5亿美元、以及麦盛资产管理公司,认购1.4亿美元.

此外,两名消息人士对路透称,人保集团设定招股价区间为每股3.42-4.03港元,初步拟发售约68.98亿股H股,集资235.9-278亿港元.[ID:nSH0120551]

人保集团将于周四(22日)开始路演并接受机构投资者认购,预计11月底定价,12月初在联交所挂牌上市.

如果成功上市,人保集团将是继友邦保险(1299.HK)之后,香港最大宗新股集资活动.友邦保险于2010年10月香港IPO集资205亿美元.(完)

--编译 李珊珊; 审校 杨淑祯

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