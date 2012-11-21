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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 16:01 BJT

〔香港新股〕美国国际集团加入中国人保香港IPO基石投资者--消息

路透香港11月21日电---知情消息人士周三向路透表示,美国国际集团(AIG)(AIG.N)已承诺认购5亿美元,加入中国人保在香港首次公开招股(IPO),此项IPO案规模上看36亿美元.

目前已有16家投资者初步加入中国人保的香港IPO基石投资者名单,总承诺金额达到18.5亿美元.此案将成为香港两年来最大IPO案.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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