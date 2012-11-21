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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 16:16 BJT

〔香港股市〕恒生指数收高1.4%,受中国移动涨势提振

路透香港11月21日电---香港股市周三录得两个多月以来最佳单日表现,受助于内地市场盘中的大幅反弹.中国移动对今日恒指的提振最大.

恒生指数.HSI收高1.4%,至21,524.4点,为9月14日以来最佳单日表现.恒生国企指数.HSCE攀升1.7%.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300收高1.4%,上证综指.SSEC涨1.1%,早盘触及2009年初以来日内低点.

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