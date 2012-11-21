〔香港股市〕恒生指数收高1.4%,受中国移动涨势提振

国泰君安期货：大连焦炭期货市场情绪回暖，建议空单离场观望
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
路透香港11月21日电---香港股市周三录得两个多月以来最佳单日表现,受助于内地市场盘中的大幅反弹.中国移动对今日恒指的提振最大.
恒生指数.HSI收高1.4%,至21,524.4点,为9月14日以来最佳单日表现.恒生国企指数.HSCE攀升1.7%.
内地股市方面,沪深300指数.CSI300收高1.4%,上证综指.SSEC涨1.1%,早盘触及2009年初以来日内低点.
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
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