〔香港个股〕中国联通称向母集团收购联通新时空100%股权,作价122亿元人民币

路透香港11月21日电---中国第二大电信运营商中国联通(0762.HK)周三表示,向母公司--联通集团收购其旗下的固网公司--联通新时空100%股权,作价121.66亿元人民币(约149.88亿港元).

中国联通在联交所发布公告称,该项收购将以两阶段进行,先是由联通A股(600050.SS)在符合独立股东批等前提下,收购联通新时空;再由联通A股将相关权利和义务转让予中国联通H股,两项协议已于今日完成.

中国联通在公告中指出,此收购有利于提升股东长期价值,节省租赁费用,并提升经营和管理效率.

"董事会相信,建议收购将对本公司产生积极的影响."中国联通公司秘书朱嘉仪在公告中称.

中国联通表示,收购代价将以现金支付,并以公司内部资金及筹资方式偿付;联通新时空主营业务为向其他方出租固网电信资产,业务范围在中国南方21省市.

中国联通今日收盘升1.2%至11.84港元;大盘恒生指数.HSI则升1.39%.(完)

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