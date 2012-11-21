〔香港个股〕中国联通称向母集团收购联通新时空100%股权,作价122亿元人民币

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透香港11月21日电---中国第二大电信运营商中国联通(0762.HK)周三表示,向母公司--联通集团收购其旗下的固网公司--联通新时空100%股权,作价121.66亿元人民币(约149.88亿港元).
中国联通在联交所发布公告称,该项收购将以两阶段进行,先是由联通A股(600050.SS)在符合独立股东批等前提下,收购联通新时空;再由联通A股将相关权利和义务转让予中国联通H股,两项协议已于今日完成.
中国联通在公告中指出,此收购有利于提升股东长期价值,节省租赁费用,并提升经营和管理效率.
"董事会相信,建议收购将对本公司产生积极的影响."中国联通公司秘书朱嘉仪在公告中称.
中国联通表示,收购代价将以现金支付,并以公司内部资金及筹资方式偿付;联通新时空主营业务为向其他方出租固网电信资产,业务范围在中国南方21省市.
中国联通今日收盘升1.2%至11.84港元;大盘恒生指数.HSI则升1.39%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
自特朗普当选美国总统以来，其中一个炒作股市向上的理据，是Reflation或通货再膨胀，然而当地的经济数据却又看不到这个苗头，美股要继续疯炒，得须借助放宽金融业监管等招数，特朗普政府正为此出招，鼓励市场帮手炒起美股。
路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。