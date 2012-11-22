《香港报摘》--其他报纸重要消息11月22日

* 明报:

--西京投资管理公司主席刘央近期共斥资2.29亿港元,增持内地白酒经销商--银基(0886.HK)至逾10%股权.

--据中原地产数据显示,10月香港私人楼宇二手市场的买卖宗数为4,558宗,按月下跌4%,但获利比例不跌反升,获利数目创下18个月以来新高.

--市场消息指出,由资本策略(0497.HK)、丰泰地产以及侨福建设(0207.HK)持有的铜锣湾开平道1号银座式商厦Cubus,刚以15.5亿港元售出,物业总楼面约6.8万平方尺,尺价约2.28万港元.

* 星岛日报:

--长实(0001.HK)分拆出售大围新楼盘"名城"500多个车位,发展商以派筹形式定出选择车位次序,有抽得较前排筹号的业主将筹号放卖,叫价由18-30万港元不等.

--消息人士称,政府重新考虑将邻近豪宅贝沙湾的港岛南区公共屋村华富村分阶段重建,希望藉此增加2,000-3,000个公屋单位供应.

* 苹果日报:

--中渝置地(1224.HK)分别以人民币21.9亿元及6.5亿元购入一幅重庆及两幅成都地皮.

--接近交易的消息人士称,华润创业(0291.HK)重新参与竞投金威啤酒(0124.HK),但现时仍有多名买家争购金威,卖方尚在考虑中,短期内未有结果,亦未开始商讨价格.

* 东方日报:

--体育用品商李宁(2331.HK)公司执行副主席金珍君表示,目标于未来两年,将李宁在中国的市场份额由目前10%提升至14%.

--金融管理局拟引入货币划分的资产及负债匹配的流动性要求,银行界指做法较其他地区严格,若落实将令银行更积极争取外币存款,虽令存款产品更多元化,但对美元及港元息率有负面影响.

* 文汇报:

--瑞安建业(0983.HK)董事总经理兼行政总裁黄勤道表示,下半年的销售情况亦较上半年理想,但要达到今年全年50亿港元售楼目标的机会较低,即未能达标.

--中海油(0883.HK)首席执行官李凡荣重申,有信心在今年年底前完成收购加拿大NexenNXY.TO,目前仍无考虑发于收购完成后发行新股融股.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]