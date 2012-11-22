〔港报社评〕增公屋供应不止靠重建--星岛日报11月22日

当局考虑重建市区部分高龄公屋,可以提供更多公屋单位照顾基层市民.要解决市区细房问题,这只能够是其中一条中长途径,还需要其他方法配合.

市区愈来愈难觅地兴建公屋,当局比以前积极考虑重建公屋,例如深水白田村,虽然楼龄未至需要重建,但当局利用附近长沙湾有新公屋落成,可以安置居民的机会,提早启动重建,安置了首批受重建影响的居民后,花几年完成首期拆卸重建,重建后的新单位可以用来安置受第二期拆卸影响的居民.

现在,华富?及观塘和乐村成为考虑目标.重建破落旧屋村,可以改善居民的居住环境,而且令地尽其用,例如不少公屋居民子女长大后已经搬离,不必住原有的大单位,或者有能力买居屋.部分屋村没有用尽地积比,重建后善加利用和增加中小型单位的比例,可以帮助更多家庭“上楼”,据估计华富即可增加2,000-3,000个单位.

重建单位供应需要耐性,短期而言,因为需要妥善安置居民,会影响轮候公屋者的上楼机会,行将落成的启德新屋村,就可能要预留部分单位来安置受清拆影响的和乐村居民.即使额外增加的供应量,仍不足以应付市区细房户上楼需求.部分基层市民宁愿放弃入住新界公屋,而留在市区住细房,原因是容易在市区找到工作,节省大量交通费用和时间.就算悉数安置了现有细房住客.

当局初期发展新市镇,都设在工厂区附近,提供大量就业机会,再加上医院、学校等设施配套.要解决市区细房问题,除了增建公屋,还需要提供足够工作机会,加强新界公屋的吸引力. (A06)