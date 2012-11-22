〔港报财经评论〕热钱流散黑钱天堂?--信报11月22日

热钱流散黑钱天堂? /习广思

被喻为欧洲债务危机最后一张骨牌的法国,虽拥有较高评级,但失业率高企,经济的竞争力日降,加上法国人选出奥朗德当总统,祸福未知,但征收重税已吓跑企业及有银士,评级被降是迟早之事.标普11月已下调评级,法国失去AAA级别,如今穆迪再降级,法国债息未见影响,因对债市买家而言,一切都是意料中事.然而,法国会否成为下一个欧洲病人?风险不能抹煞呢.现时法国政府债务相对GDP比率近105.5%,奥朗德新一份预算案大幅加税但未控制开支,已引起欧盟不满,虽然资金泊入避险,令到法债孳息低企,但像西班牙一样,炸弹的药引一旦点起,会随时爆炸,”经济学人”大做文章担忧是”定时炸弹”,并非毫无道理.

楼市量跌价未跌.港股经过早两个月的反弹后,现已进入一个拣股时期,民企残股反弹属昙花一现,现阶段只能买一些对管理层有信心、有盈利复苏机会的股票,纸业股如理文(2314.HK)、玖纸(2689.HK)业绩稍高于预期股价急升两日,便是一好例子.内房股则是最早走出谷底的板块,留意绿城(3900.HK)、华润置地(1109.HK)、中海外(0688.HK)、世茂(0813.HK)强势未改.今之楼疯与15年前的楼疯,相同的是香港人买楼心魔没有离开过,不同的是今之香港与15年香港不尽相同,充斥着香港的资金,除了香港用家、国际资金外,还有一众中国有银士,争夺那少得可以的供应量.昨日读”真仁对话”,倒是赵善真提到香港成为”黑钱天堂”.习李掌权,高呼肃贪,对中国社会是一件好事,但中环茶友都有不同高见,直指中央肃贪,势必令大量资金涌出内地,香港财富管理、私人银行将会最为受惠;但这些资金流出的话,又会买什么?如是观之,如果香港投资市场,愈受到国际热钱及内地黑金欢迎,这场疯狂的泡沫,要大跌还是有一段日子呢!

换任何一个投资角度,港楼价格再升有限,租金回报像债券息率一样低企,全都是资金追息下的效应,相反地产股的值博率仍然较高.事实上,资金追息效应下,领汇(0823.HK)何时见顶无人能知,但其股息率3.12厘,已经与地产股股息率相若,亦令这批房托吸引力回落,也是资金全面追息下出现的扭曲现象,再相对地产股及收租股吸引力不下于这批房托.(B03)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

投资者只短炒欧罗 /苏子

本来技术走势正在好转中的欧罗兑美元,在昨天欧洲入市前夕再度转弱,更曾失守10天SMA的1.2748支持.导致欧罗兑美元再度转弱的原因,与昨天结束的欧罗区财长紧急会议,未能就向希腊发放为避免政府破产所需的救助资金一事上达成协议有关,但幸而会后声明仍表示下周会再次举行会议,尝试就希腊问题达成共识,故限制进一步下跌空间.由于欧债危机仍处没完没了的阶段,故欧罗区常有一个接着一个的会议尝试去解决有关危机,但却令欧罗汇价长时间停留在不明朗的阶级里运行,结果使不少汇市炒家不敢开大盘持有较长线的欧罗仓位,最后导致欧罗兑美元往往出现这种突然由升转跌的难以捉摸情况,使到不少愿意持有较长线欧罗仓位的投资者均告损手.

面对这种市况,已迫使大量投资者采取睇位短炒的策略,并不敢对市场的大方向有太过主观的预期.短线而言,倘若欧罗兑美元的10天SMA的斜率由目前的横行状况转为下跌,对汇价后市的走势将是一个甚为利淡的警号,预料下破100天SMA支持的可能性将大幅提高.目前欧罗兑美元要成功突破20天SMA的1.2817阻力收市才可看好.美资大行大摩表示,澳元作为储备货币的角色只会是短暂性质,因为随着澳洲的基本因素转差,利率有再被下调的压力,资金将不会再视澳元为安全资产而撤离,故澳元汇价将面临较大的沽压;该行并建议抛售澳元,并把澳元兑美元的中线目标价定为0.90.如昨晚澳元兑美元进一步下跌并低收,到今天更成功在200天SMA的1.0312支持以下波动,预料稍后的中线走势有甚高机会朝着0.90方向迈进.(B18)