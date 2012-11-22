〔港报财经评论〕上落区争持激烈--经济日报11月22日

上落区争持激烈 /林瑞芬

A股殭屍弹难成大气.A股虽有点绝地反击意味,反弹都是那些事后解释原因,有中资手托权重股,传人行减RRR.毋庸置疑,有关当局不断有措施,限于”治”市,但非”救”市.”治”市之策只有中期待各种条件成熟才可发挥作用,短期之提振能力关键视乎股民之心理质素及市场游资.对上证的判势,如反弹连2,150都冲不破,还是闷气沉沉,不大散,又不能够给股民太多憧憬.

美股周四因感恩节休市,昨美股牛皮,今日A股又能生生性性弹多数十点,倘港股借势而行的话,没掉头挫穿2,1500,那向上的挑战阻力约在21,800.相反,查究人行减RRR属谣传,A股殭屍式弹后又睡直,恒指回穿21,500,又在21,100反覆整固.总括而言,笔者认为维稳上升大方向还未成熟,昨日的突破只不过是将窄幅上落区上移.

欧美问题没完没了.市场尚要等待美国年底前谈判财政悬崖结果,以及OT到期后,美联储局会否加码出手的可能发展.欧债问题方面,处理希债问题犹如老鼠拉龟,各方未能有共识,最终可能安然度过.但度过后,新一页又可能翻开,西班牙债务探讨,该国”坏银行”救助法案因市场被迫推迟一个月至2013年1月1日运行,明年1月又是该国迎来债务到期高峰,如届时坏银行出售计划再次遭遇冷淡回应,那时欧洲央行的OMT可能正式被动操作.

今日想同大家剖析神数(0861.HK).公布截至2012年9月底止半年度业绩,营业额实现374.04亿港元,较上财年同期增长9.57%;其中,第二季度单季的营业额创下单季历史新高,实现约港币196.27亿元的历史新纪录.观察其自11月12日周起沽空率维持高水平10.8%始升至33%,不排除昨日之急挫为看淡的投资者乘机平淡仓.业绩前,已有春江鸭摩根大通及瑞银行动先降低目标价,对是份业绩毛利率的下降不感太意外.深入剖析,半年度公司最差的表现是分销电脑业.因心急推出Windows 7个人电脑的存货,公司分销电脑的毛利率由第一季的4.3%降至第二季的2.2%,惟估计这是谷底.随着Windows 8产品的推出,毛利应有望改善.博该股可在第三季毛利预期改善下回升15港元,短线呈双顶回落量度跌幅12.5港元或以下,12港元收集,11.5港元止蚀.(012)

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A股估值已见吸引 /余少文

A股出现令人振奋走势,上证综合指数一度失守2,000点,最后大幅反弹收市,认为没有新的利淡因素下,A股是愈跌愈抵买,预测PE不足10倍,可憧憬A股及H股十年前升市历史重演,要留意保险股和A股ETF.近期见到不少评论睇淡大市和A股,尤其A股过去10年走势急升急跌,10年后差不多打回原形,又如中国媒体引述国际投资者兼量子基金创始人罗杰斯近日表示,希望在股票方面能够更多关注中国,未来通过购买中国的股票可以为自己带来收益,但现在不会买中国A股,只有当中国股票持续下跌、崩盘的时候,才会下手去买,然后留给孩子.

上证预测PE8.5倍.专家们都好似在睇淡A股目前市况,实际上在中共十八大前指出,10年前”胡温”组合上场后,上证表现是反覆向上,十六大后的上证由1,500点跌至年底至翌年1月的1,300点,下跌超过10%.然后炒作全国人大会议确认新领导人,上证由1,300点升至1,650点水平,升幅达27%,但4月过后又急跌,跌到年底打回原形,惟随后由1,300点升至2004年4月高位1783点,升幅达37%,所以并不看淡A股.

至于国指当时表现更强于A股,国指十六大后在1,800点横行一个月才开始逐步攀升,一直升至2004年1月高位5,440点,升幅达2倍.而上证和国指目前市况表现跟当年有点相似,也是憧憬10年前历史重演的原因之一.此外,国指由9,000点升至现水平,今年预测PE只有8.6倍,明年预测PE降至7.8倍,上证明年预测PE会降至8.5倍,沪深300指数明年预测PE约8.9倍,数字反映A股以及国指有一定吸引力.若然上证在年底前再跌超过10%,即跌至1,800点,并不会感到奇怪,反而会是追捧A股相关股份或ETF的机会,除非中国经济崩溃,但领导人明确预期中国经济未来是增长,2020年GDP目标较2010年翻一番,即达80万亿元人民币,以及将人均可支配收入同样翻一番,故A股会否出现罗杰斯所希望的崩盘而执平货,对此存疑.A股若复苏选内险.若然A股复苏,A股的ETF和保险股都会受惠,尤其保险股的投资回报主要来自股票市场,故中国人寿(2628.HK)、中国平保(2318.HK)、中国太保(2601.HK)、新华保险(1336.HK)、中国财险(2328.HK)等股份始终值得留意.(010)