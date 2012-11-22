香港已公布经济指标--2012/11/22

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年9月 零售值 +9.4 +4.5^ +24.0 2012年9月 零售量 +8.5 +3.2^ +15.1 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 2012年10月 综合消费物价指数(CPI) +3.8* +3.8 +5.8 2012年10月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3* +4.3 +5.2 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年8-10月 12月7-9月 11年8-10月 3.4% 3.3% 3.3% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年9月 贸易赤字/盈余 -45.2 -36.0 -39.96 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。