〔香港数据〕10月CPI涨幅持平于3.8%,通胀降温趋势大致持续

路透香港11月22日电---香港统计处周四公布,10月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.8%,与上月的相应增幅持平.政府指出,通胀降温的趋势大致持续,随着本地经济较慢增长和进口通胀回落,通胀在今年余下时间应会维持受控.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,基本通胀率为3.8%,较9月份的3.9%为略低,主要由于私人房屋租金升幅收窄所致.

政府发言人表示,在环球流动资金充裕的背景下,国际食品及商品价格波动,加上本地房屋租金在近月升幅再度加快,都可能对往后的通胀构成上行风险.政府会继续密切留意通胀情况,特别是通胀对低收入人士的影响.

政府稍早将2012年全年整体CPI增幅预测由3.7%上调至3.9%,基本通胀率预测亦由4.3%调高至4.5%.[ID:nSH0120109]

(单位:%) 2012年10月 2012年9月 2011年10月

综合消费物价指数 +3.8 +3.8 +5.8

甲类消费物价指数 +4.3 +4.3 +5.2

乙类消费物价指数 +3.7 +3.9 +6.0

丙类消费物价指数 +3.2 +3.3 +6.2

基本通胀率 +3.8 +3.9 +6.4 (完)

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