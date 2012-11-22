〔香港数据〕10月CPI涨幅持平于3.8%,通胀降温趋势大致持续

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透香港11月22日电---香港统计处周四公布,10月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.8%,与上月的相应增幅持平.政府指出,通胀降温的趋势大致持续,随着本地经济较慢增长和进口通胀回落,通胀在今年余下时间应会维持受控.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,基本通胀率为3.8%,较9月份的3.9%为略低,主要由于私人房屋租金升幅收窄所致.
政府发言人表示,在环球流动资金充裕的背景下,国际食品及商品价格波动,加上本地房屋租金在近月升幅再度加快,都可能对往后的通胀构成上行风险.政府会继续密切留意通胀情况,特别是通胀对低收入人士的影响.
政府稍早将2012年全年整体CPI增幅预测由3.7%上调至3.9%,基本通胀率预测亦由4.3%调高至4.5%.[ID:nSH0120109]
(单位:%) 2012年10月 2012年9月 2011年10月
综合消费物价指数 +3.8 +3.8 +5.8
甲类消费物价指数 +4.3 +4.3 +5.2
乙类消费物价指数 +3.7 +3.9 +6.0
丙类消费物价指数 +3.2 +3.3 +6.2
基本通胀率 +3.8 +3.9 +6.4 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。