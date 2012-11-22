〔人民币衍生品〕NDF曲线前端趋平坦,短线观望气氛偏浓

路透香港11月22日电---海外无本金交割远期外汇(NDF)人民币兑美元CNYNDFOR=曲线周四持续趋平,前端尤其平坦.市场人士指出,人民币即期汇价仍保持强势,但随着市场对于后续升值空间看法分歧,短线买盘力道减退.

不过,交易员也表示,愈来愈多数据显示中国经济触底回温,人民币料不至于重回今年上半年一面倒看贬的态势;但近日央行将中间价格钉在6.29附近,以及官方言论似有降温之意,令场内气氛较为观望.

一亚洲外资银行交易员说,"最近央行中间价格都很靠近6.29...NDF前端趋平(反映)市场认为未来央行中间价格也是flat(平坦)."

本地时间下午2:18时,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场,美元/人民币一个月品种CNY1MNDFOR=报6.2821/6.2851,六个月CNY6MNDFOR=在6.2951/6.3007,点差为130/156点子,为人民币自9月底强势走升以来的偏低档,黄金周最后一个交易日约在300点.

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在即期汇价方面,境内人民币兑美元即期CNY=CFXS周四大部份时间仍封涨停,本地时间下午2:20时,报6.2289;离岸人民币即期价格CNH=报6.2291/14,较上交易日收盘6.2300略升.

此外,交易员还表示,近期外管局对于资本流入压力未明显增加的相关谈话,此亦令短天期NDF空头部位有些回补压力.

"最近中国的几项数据都相当正面,人民币还不至于会有明显地反转,"一中资行交易员说,"我们基本认为这波是个技术性(走势),升势明年还会不会持续,最终要看明年的经济状况."

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至逾一年高点,并重返荣枯线上方.中国经济持续回暖令人鼓舞,但同时也要求政策持续放松为经济复苏保驾护航.[ID:nSB2110783]

中国外管局周三称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.[ID:nSB2109807](完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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