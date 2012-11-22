版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 16:25 BJT

〔香港股市〕收高1%至两周高位,受中资地产相关板块走强带动

路透香港11月22日电---香港股市周四跳升至两周高位,受中资地产相关板块走强带动,因官员发表的有关致力于逐步实施房产税的言论鼓舞了投资者.

恒生指数.HSI收涨1%报21,743.2点,为11月7日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE收涨0.9%.

沪深300指数.CSI300跌0.8%,脱离周三所及一周高位.沪综指.SSEC跌0.7%,成交量较周三下降约13%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐