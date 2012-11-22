〔香港个股〕中信泰富称西澳法院支持禁止Mineralogy单方面终止采矿权协议

路透香港11月22日电---从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富(0267.HK)周四称,西澳洲高等法院已批准该公司日前申请禁止Mineralogy Pty Ltd单方面终止采矿权和矿场租赁协议的禁制令,预计此项争议的聆讯于2013年进行.

"在法院就争议问题做出裁决之前该禁制令一直有效."中信泰富的声明称.

中信泰富稍早表示,其延宕多时的西澳洲铁矿项目第一条生产线及公共设施的带料试车已开始,并开始生产精矿粉.但同时公司遭澳洲矿业大亨Clive Palmer控制的Mineralogy,单方面终止其于皮尔巴拉地区的磁铁矿采矿权及矿场租赁协议,理由是对方指称中信泰富违反了协议中的某些条款,甚至认为中信泰富已经悔约.[ID:nSH0120461]

中信泰富表示,公司坚信Mineralogy的指控毫无依据,并将强力反击这些指控.中信泰富及其相关企业一直遵守与Mineralogy之间的协议,公司将采取所有必要的手段来保护公司的投资,并相信有关争议不会影响中澳铁矿项目的日常运营及建设.

中信泰富周四收高1.47%,报9.69港元,过去一个月下滑5.4%.(完)

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