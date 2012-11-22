〔离岸人民币〕嘉实国际与MSCI明晟达成MSCI中国A50指数许可

路透香港11月22日电---嘉实国际资产管理公司周四称,该公司与MSCI明晟(MSCI.N)达成MSCI中国A50指数的许可,将为全球投资者提供新的投资机会.

嘉实国际上月推出香港首支人民币与港元的"双币"交易所买卖基金--嘉实MSCI中国A股指数ETF(83118.HK)(3118.HK),为追纵MSCI中国A股指数.dMICNA0000P,即涵盖大、中、小盘的指数.

而MSCI中国A50指数是由MSCI中国A股指数中按境内自由流通市值排序最大的50只股票构成,并分人民币.MICNA000nPCN、港元.MICNA000nPHK和美元.MICNA000nPUS报价,较中国A股指数具有更高的可复制性.

随着更多产品的推出,据联交所资料显示,10月的人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF的平均每日成交金额为1.48亿元,较9月的6,600万元上升124%.

嘉实国际是中国嘉实基金管理有限公司的全资子公司.后者是全国最大和排名最高的中外合资资产管理公司之一,截至今年6月底止其管理的资产超过400亿美元.(完)