〔离岸人民币〕嘉实国际与MSCI明晟达成MSCI中国A50指数许可

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透香港11月22日电---嘉实国际资产管理公司周四称,该公司与MSCI明晟(MSCI.N)达成MSCI中国A50指数的许可,将为全球投资者提供新的投资机会.
嘉实国际上月推出香港首支人民币与港元的"双币"交易所买卖基金--嘉实MSCI中国A股指数ETF(83118.HK)(3118.HK),为追纵MSCI中国A股指数.dMICNA0000P,即涵盖大、中、小盘的指数.
而MSCI中国A50指数是由MSCI中国A股指数中按境内自由流通市值排序最大的50只股票构成,并分人民币.MICNA000nPCN、港元.MICNA000nPHK和美元.MICNA000nPUS报价,较中国A股指数具有更高的可复制性.
随着更多产品的推出,据联交所资料显示,10月的人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF的平均每日成交金额为1.48亿元,较9月的6,600万元上升124%.
嘉实国际是中国嘉实基金管理有限公司的全资子公司.后者是全国最大和排名最高的中外合资资产管理公司之一,截至今年6月底止其管理的资产超过400亿美元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。