《香港报摘》--经济日报11月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--汇丰(0005.HK)公布中国内地制造业PMI初值重上扩张水平,投资界憧憬中国经济持续复苏,港股恒生指数.HSI收升218点.
* 其他:
--香港财经事务及库务局表示,已就中国财政部公布的"短加长减"股息税政策向内地当局了解,H股个人股东将不受新政策影响,H股股息预扣税率仍为10%.
--港交所(0388.HK)行政总裁李小加重申,伦敦金属交易所(LME)收购如期进行,并预期英国金融服务管理局将于12月初批准有关交易.
--联交所权益披露显示,腾讯(0700.HK)与科技基金IDG入股创业板公司联梦活力世界(8100.HK),其中腾讯透过全资附属公司持有2.158亿股股份,交易日期为11月15日.
--在北京、天津代理销售劳斯莱斯、林宝坚尼等豪华轿车的耀莱集团(0970.HK)截至今9月底止半年净利按年下跌46.5%,至5,984万港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。