《香港报摘》--经济日报11月23日

* 要闻版头条:

--汇丰(0005.HK)公布中国内地制造业PMI初值重上扩张水平,投资界憧憬中国经济持续复苏,港股恒生指数.HSI收升218点.

* 其他:

--香港财经事务及库务局表示,已就中国财政部公布的"短加长减"股息税政策向内地当局了解,H股个人股东将不受新政策影响,H股股息预扣税率仍为10%.

--港交所(0388.HK)行政总裁李小加重申,伦敦金属交易所(LME)收购如期进行,并预期英国金融服务管理局将于12月初批准有关交易.

--联交所权益披露显示,腾讯(0700.HK)与科技基金IDG入股创业板公司联梦活力世界(8100.HK),其中腾讯透过全资附属公司持有2.158亿股股份,交易日期为11月15日.

--在北京、天津代理销售劳斯莱斯、林宝坚尼等豪华轿车的耀莱集团(0970.HK)截至今9月底止半年净利按年下跌46.5%,至5,984万港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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