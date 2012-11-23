《香港报摘》--信报11月23日

* 头版头条:

--沉寂已久的新股市场近日再次起动,有望成为今年新股集资王的人保集团正式起锚,令新股市场开始升温.

* 其他:

--融创中国(1918.HK)遭股东鼎晖投资按每股4.28-4.38港元,配售1.3亿股股份,套现高至5.7亿港元.

--罗兵咸永道调查发现,有高达56%的受访香港家族企业表示,尚未有妥善程序处理财产争议,而环球的平均比率仅为21%.

--投行高盛将汇丰控股(0005.HK)的目标价由83港元上调至88港元,因高盛认为汇控整合资源的推展有助改善股本回报率.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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