《香港重要政经日程》--11月23日-11月28日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
11月23日(周五)
-- 旭辉控股(0884.HK)首日挂牌.
-- 卡撒天娇(2223.HK)首日挂牌.
-- 包浩斯国际(0483.HK)公布中期业绩.
-- 超越集团(0147.HK)公布中期业绩.
-- 中国环保科技(0646.HK)公布中期业绩.
-- 中国铁联传媒(0745.HK)公布中期业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.
-- 永义国际(1218.HK)公布中期业绩.
-- 昊天能源(0474.HK)公布中期业绩.
-- 大唐投资国际(1160.HK)公布中期业绩.
-- 国际娱乐(1009.HK)公布中期业绩.
-- JOYCE时装(0647.HK)公布中期业绩.
-- 景福集团(0280.HK)公布中期业绩.
-- 金利丰(1031.HK)公布中期业绩.
-- 龙润茶(2898.HK)公布中期业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布第三季业绩.
-- 万保刚集团(1213.HK)公布中期业绩.
-- 东方报业(0018.HK)公布中期业绩.
-- 互太纺织(1382.HK)公布中期业绩.
-- 中亚能源(0850.HK)公布中期业绩.
-- 丽盛集团控股(1004.HK)公布中期业绩.
-- 森信纸业(0731.HK)公布中期业绩.
-- 中聚电池(0729.HK)公布中期业绩.
-- 大凌国际(0211.HK)公布中期业绩.
-- 添利工业国际(0093.HK)公布中期业绩.
-- 东力实业(0978.HK)公布中期业绩.
-- 皓天财经集团(1260.HK)公布中期业绩.
-- 志道国际(1220.HK)公布中期业绩.
-- 中发展控股(0475.HK)公布中期业绩.
--11:00 光汇石油(0933.HK)周年股东大会.
--12:00 中华汽车(0026.HK)周年股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月26日(周一)
-- 翠华控股(1314.HK)首日挂牌.
-- 大家乐(0341.HK)公布中期业绩.
-- 冠亚商业集团(0104.HK)公布中期业绩.
-- 震雄集团(0057.HK)公布中期业绩.
-- 大昌微线集团(0567.HK)公布中期业绩.
-- 俊和发展集团(0711.HK)公布中期业绩.
-- 帝盛酒店集团(2266.HK)公布中期业绩.
-- 多金控股(0628.HK)公布中期业绩.
-- 英皇娱乐酒店(0296.HK)公布中期业绩.
-- 英皇国际(0163.HK)公布中期业绩.
-- 环科国际(0657.HK)公布中期业绩.
-- 高银地产(0283.HK)公布中期业绩.
-- 钜大国际(1329.HK)公布中期业绩.
-- 李氏大药厂(0950.HK)公布第三季业绩.
-- 华脉无线通信(0499.HK)公布中期业绩.
-- 天大药业(0455.HK)公布中期业绩.
-- 泰昇控股(0687.HK)公布中期业绩.
--09:00 康健国际(3886.HK)特别股东大会.
--10:00 安德利果汁(2218.HK)在中国举行特别股东大会.
--11:00 威铖国际(1002.HK)在中国举行周年股东大会.
--16:30 意达利控股(0720.HK)特别股东大会.
11月27日(周二)
-- 亚洲博彩论坛于澳门举行.
-- 公布10月份出入口数字.
-- 欧舒丹(0973.HK)公布中期业绩.
-- DYNAM JAPAN(6889.HK)公布中期业绩.
-- 爱高集团(0328.HK)公布中期业绩.
-- 亚洲煤业(0835.HK)公布中期业绩.
-- 亚洲资源(0899.HK)公布中期业绩.
-- 百威国际(0718.HK)公布中期业绩.
-- 大快活(0052.HK)公布中期业绩.
-- 金卫医疗(0801.HK)公布中期业绩.
-- 龙昌(0348.HK)公布中期业绩.
-- 东英金融投资(1140.HK)公布中期业绩.
-- 海峡石油化工(0852.HK)公布中期业绩.
-- 大昌集团(0088.HK)公布中期业绩.
-- 维他奶国际(0345.HK)公布中期业绩.
--09:30 中国铝业(2600.HK)在中国举行特别股东大会.
--09:30 株洲南车时代(3898.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 中国通信服务(0552.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 中国瑞风(0527.HK)特别股东大会.
--11:00 金威资源(0109.HK)周年及特别股东大会.
--15:00 珠光控股(1176.HK)特别股东大会.
--16:00 英皇证券(0717.HK)特别股东大会.
*11月28日(周三)
-- 亚洲博彩论坛于澳门举行.
-- 中国燃气(0384.HK)公布中期业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布全年业绩.
-- 波司登(3998.HK)公布中期业绩.
-- 雅天妮(0789.HK)公布中期业绩.
-- 中国资源交通(0269.HK)公布中期业绩.
-- 华南城(1668.HK)公布中期业绩.
-- 远东发展(0035.HK)公布中期业绩.
-- 六福集团(0590.HK)公布中期业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布全年业绩.
-- 创维数码(0751.HK)公布中期业绩.
-- 冠华国际控股(0539.HK)公布中期业绩.
--15:00 卓能(集团)(0131.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。