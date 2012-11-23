《香港报摘》--其他报纸重要消息11月23日

* 明报:

--销售文件显示,德国大众汽车(VOWG_p.DE)拟在香港发行10亿元五年期人民币债券,初步参考息率为4厘.

--资深物业投资者罗守辉近日成功以约5亿港元沽出屯门有成工业大厦全幢,较同区物业交易价格高约35%,成为政府推行压制楼市措施后最大宗工厦成交.

--恒基地产(0012.HK)营业部总经理林达民表示,集团拟未来半年推出的6个全新楼盘,总市值料逾100亿港元.

* 星岛日报:

--会德丰地产(0020.HK)常务董事黄光耀表示,新推出的买家印花税(BSD)影响的买家不单止为内地人士,亦有跨国公司等,加上港人一向都有以有限公司名义置业,相关措施同时也影响该批买家,故建议政府可考虑渐进式税项.

--消息人士称,恒隆地产(0101.HK)将分拆出售西九龙碧海蓝天逾500个车位,亦包括50多个电单车位,料车位每个至少100万港元.

* 苹果日报:

--中国电力(2380.HK)董事长李小琳表示,中国内地电力行业经过过去一年时间调整,相信明年会取得平稳发展,公司暂无并购计画.

--瑞安房地产(0272.HK)已向联交所递交中国新天地的上市计画.集团董事总经理兼行政总裁李进港透露,仍未决定哪些资产注入新天地.

* 东方日报:

--金沙中国(1928.HK)自本月8日公布业绩后,其行政总裁Edward Matthew Tracy及执行董事卓河祓的连环减持,累计已套现逾1,678万港元.

--中国房地产商旭辉控股主席兼执行董事林中预期,内地未来5-10年仍会持续调控政策,但估计明年内地楼市表现将较今年理想,并会稳中有升.

--思捷(0330.HK)于本月19日遭瑞银场内减持234万股股份,每股平均价13.183港元,套现3,088万港元,持好仓降至17.91%.

* 文汇报:

--民生银行(1988.HK)(600016.SS)计画在大连购买土地,用作兴建多功能培训中心,计画投放最多16.5亿元人民币.

* 大公报:

--越秀地产(0123.HK)透过其全资附属公司通过公开拍卖方式,以3.99亿元人民币购入辽宁省渖阳市和平区长白岛地块,获批准作住宅和商业用途,平均土地成本每平方米约为2,580元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]