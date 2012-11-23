〔香港新股〕新城发展控股以招股价区间低端定价,筹资约21亿港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月23日电---据路透获得的销售文件显示,专注于长江三角洲的新城发展控股(1030.HK)香港首次公开发售(IPO)以招股价区间低端定价,筹资约21亿港元.
新城发展此前公布拟按每股1.45-1.79港元,发售14.18亿股股份,筹资高至25.4亿港元.
美银美林(BAC.N)担任是次IPO的全球独家协调人,并与中国国际金融公司和海通国际(0665.HK)担任联席账簿管理人.(完)
--编译 雷美珍; 审校 屈桂娟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。