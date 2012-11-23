〔香港新股〕新城发展控股以招股价区间低端定价,筹资约21亿港元

路透香港11月23日电---据路透获得的销售文件显示,专注于长江三角洲的新城发展控股(1030.HK)香港首次公开发售(IPO)以招股价区间低端定价,筹资约21亿港元.

新城发展此前公布拟按每股1.45-1.79港元,发售14.18亿股股份,筹资高至25.4亿港元.

美银美林(BAC.N)担任是次IPO的全球独家协调人,并与中国国际金融公司和海通国际(0665.HK)担任联席账簿管理人.(完)