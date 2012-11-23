〔港报社评〕中国PMI报捷,难望急升助全球--经济日报11月23日

内地经济领先指标的丰中国制造业PMI,经13个月低迷后,终返回50此扩张与收缩分界线之上,印证内地经济已筑底回升.惟在环球困局未解、中央求经济转型而不求快下,若冀内地经济与PMI快速攀升,恐将失望居多.欧盟与国基组织续就援助希腊方案拉锯,但环球包括欧洲股市昨天仍升,主因是远在东边的中国经济有利好数据,带动投资者的乐观情绪,此就是11月汇丰中国制造业PMI报50.4,重返扩张水平.此虽是好消息,但却不宜憧憬太多.

其一,PMI表现向好主因之一,是当中的新出口定单亦重返50此分界线之上,此明显是受到美欧圣诞节急单所带动.但圣诞档期后又将如何呢?美国虽可望跨过明年初的财政悬崖,但实行一定程度的加税削支措施已无可避免,明年经济恐好不了今年多少.欧洲则债务危机未解,成员国纷纷紧缩.故可预期,明年很可能只表现平稳,难望成为内地经济增长的动力.其二,中央不但不急于推高经济增长,更藉较温和的增长推动经济转型.前中共总书记胡锦涛的十八大报告中指,内地人均收入在2020年翻一番,此即年均经济增长约7%至7.5%,与十二五规划的7%相若,凸显中央不再追求高增长的决心.

对中央而言,创造就业以稳定社会,避免掀动政治风波才是经济的最重要考量.正如势将接任国务院总理的李克强所强调,做大做强服务业,就能增加就业.中央现正大力发展人力密集的服务业,以吸纳新增劳动力,故并无迫切需要,再推如大增贷款的方法以刺激经济增长.更何况,较温和的经济增长将迫使地方政府有更大动力,推动产业转型升级以及发展创新产业,因如此才能确保地方经济发展与政府收入.

中国经济正处转型的攻关时期,对制造业PMI只图续保稍高于收缩与扩张的分界线,国际社会若期望内地制造业PMI会急步上升、成为明年全球经济强大拉动力,则恐过于乐观. (A10)