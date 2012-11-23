〔港报社评〕通胀猛烈经济停滞纾困措施难免--信报11月23日

政府统计处昨日公布最新通胀数据,10月份综合消费物价指数维持3.8%,较9月份回落0.1%,相信主要是由于私人房屋租金升幅收窄所致.事实上,今年首10个月,本港的基本通胀率高达4.9%,只是政府近年为压抑通胀,每年的预算案都会毫不例外地提出多项一次性的纾困措施,才造成消费物价上涨幅度未致剧烈的错觉.

现时本港坚尼系数已经位居世界前列,主要的原因是高地价、高楼价、高租金的结构性因素所致,加上金融海啸后全球量化宽松,大量游资围逐香港,涌往中国,联系汇率又使港元被迫追随美元贬值,教人民币兑港元汇价持续上升,升幅高达30%,日常生活用品尤其是食品主要依赖内地供应的香港,实在无法避免输入通胀的压力.

今年的施政报告改在明年1月公布,接着便是预算案出笼,特区政府要针对时弊,拿出应对措施,解决民困.长远而言,当然是要彻底解决住屋问题,但长远房屋策略督导委员会开了2次会议,仍然是不着边际,并无实质讨论任何个别措施.

要抵销楼价和租金上升带来的通胀压力,短期而言,恐怕别无他法,只能继续实行一次性的纾困措施,包括宽免差饷、补贴电费和减免公屋租金,以及对老弱残疾的弱势社群提供额外津贴.但对于在职贫穷的雇佣劳工,尤其是收入因与经济兴衰挂钩而极不稳定的自雇或半自雇赚取收入的劳工,上述纾困措施未必会有所裨益.政府应该因时制宜,提供特别措施,帮助港人应付不断上升的生活开支. (A02)