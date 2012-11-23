〔港报社评〕选好人大代表共享中国人荣耀--文汇报11月23日

港区第十二届人大代表选举会议昨日举行首次会议,推选产生了主席团,并确定了人大代表的提名期和投票日.选好人大代表,是香港回归祖国后实施“一国两制”方针的必然要求,是落实基本法的重要内容,也是国家的殷切期望.

选出自己的代表参与国家事务的管理,是港人作为国家主人身份的重要体现,是落实基本法的重要内容之一.基本法第21条明确规定,香港特区居民中的中国公民依法参与国家事务的管理.根据全国人大确定的名额和代表产生办法,由香港特区居民中的中国公民在香港选出港区的全国人大代表,参加最高国家权力机关的工作.

选好人大代表,是国家的殷切期望.十八大报告表明,坚信香港同胞不仅有智慧、有能力、有办法把特别行政区管理好、建设好,也一定能在国家事务中发挥积极作用,同全国各族人民一道共享做中国人的尊严和荣耀.港人选出自己的代表参与国家事务的管理,是港人同全国各族人民一道共享做中国人的尊严和荣耀的重要体现.

全国人大常委会副委员长兼秘书长李建国在主席团首次会议讲话时表示,香港社会存在矛盾及较突出的民生问题,而行政长官梁振英领导的特区政府,正努力不懈,推出连串新政策,并累积经验,将与社会各界共同努力,令香港保持繁荣稳定.作为爱国爱港阵营的中坚力量之一,港区人大代表应在香港社会各界发挥表率作用,旗帜鲜明地坚定支持行政长官和政府依法施政,促进香港同胞在爱国爱港旗帜下的大团结,促进香港长期繁荣、稳定和发展. (A06)