〔港报社评〕中央加强管控,香港就会长治久安?--明报11月23日

国务院港澳办副主任张晓明为“十八大报告辅导读本”撰写的文章,揭示了中央强化在香港事务的角色和职能,这个方针政策将对香港的管治和情势带来深远影响,使人嗅到中央调整对港方针政策,加强对香港的控制,文章亦指出今后对港工作,有3大点.

第一,“完善行政长官向中央政府述职和报告重要情、重大事项的制度,把行政长官向中央负责的关系落实好.”但是特首向中央政府报告重要情况、重大事项,就较难理解了.由谁来判定重要和重大,使人有很大联想空间.而港人根本不知道“特首报告”已经落实,这是特首职能的重大改动,中央和梁振英都要向港人交代和解释清楚到底是怎么一回事.

第二,“完善与行政长官和主要官员任命相关的制度,把中央对主要官员的任命权落实好.”说要“落实好”,可以解读为中央要收紧对主要官员人事的控制,让属意的人掌权.这样的话,能否延揽能人干才,是决定治港兴衰的关键因素.

第三,“完善对特别行政区立法机关制定的法律的报备审查制度,把全国人大常委会对特别行政区立法的监督权落实好”.监督特区立法的权力,由过去备而不用,到现在的备而用之,是实质改变,香港立法机关被置于中央的监察雷达之下,将会发生什么事,值得密切关注.

若中央加强控制香港,必然与主流社会有抵触和冲突,会遭到强烈反弹.回归15年之后,换来中央在港加强、加大角色,挤压港人治港、高度自治,我们不禁要问:目前中央治港的思维和举措,若发生在回归之前,香港会顺利平稳回归吗? (A04)