〔港报社评〕推动房委要先考虑执行力--星岛日报11月23日

行政长官梁振英一再出招为楼市降温,同时不断有官方资讯和智囊言论,提出不同构思,但考虑到执行能力有限,当局应集中少量政策,争取先做出成绩.

梁振英在竞选特首期间,曾经表示本港有大量土地闲置可供发展.新班子就任后,相关政策局发出的讯息,则是觅地建屋甚为困难.短线而言,这却加强了“土地供应短缺”的社会印象,令压抑楼价的措施事倍功半.

本月有立法会议员询问发展局主责官员,会否把勾地表中长期乏人问津的土地,转用来兴建公营房屋.官员答应考虑,旋即令社会产生私人住宅用地会进一步减少.房屋政策范围广阔,政策本来相当多样化,但现时楼市供应失衡,首要是稳定楼价,其他方案可以容后再谈.

至于其他土地和房策构思还有很多,例如早前的推倒启德“体育城”计画腾出土地增建公屋,扰攘一番后无疾而终.有智囊提出复建夹心阶层居屋,官员旋即否定.智囊针对本港的长远房屋发展策略提出种种意见,就算未成熟都值得提出来抛砖引玉,发挥集体智慧,但是政府在听取意见后,必须考虑本身执行能力有限,不可能同时接纳和推展各类型建议.

各种各样的房策,也有缓急先后之别.现时重中之重是防止楼市过热,尽早增加供应.要达致这个目标,最有效的方法,是先避免节外生枝,按现有可行机制开发和推出土地,其他需要筹划的构思,多数是远水不能救近火,可以列为备用方案,留待工作量许可时再作处理. (A06)