〔香港新股〕中集H股基本通过联交所上市聆讯,预计12月中下旬挂牌--消息

路透香港11月23日电---据熟知情况的消息人士周五对路透称,中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ在香港发行H股的上市计划,已基本通过联交所的上市聆讯,预计12月中下旬正式挂牌.

中集为中国首个尝试B股转H股的公司.据该名消息人士称,中集周四进行的上市聆讯,问题不大,相信可以获得正式批准.

该名消息人士并称,"由于是次香港上市不涉及招股程序,因此预计12月19日可以挂牌上市."

中集证券事务代表王心九接受路透查询时称,尚未接获联交所核准中集H股上市计划的通知,但预计数日内会有结果,并作出公告.

今年8月,中集公布拟申请其已发行的14.30亿股境内上市外资股(B股)转换上市地,以介绍方式到香港联交所主板上市及挂牌交易,之后将变更为境外上市外资股(H股).(完)

浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN]