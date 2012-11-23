〔香港新股〕中集H股基本通过联交所上市聆讯,预计12月中下旬挂牌--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月23日电---据熟知情况的消息人士周五对路透称,中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ在香港发行H股的上市计划,已基本通过联交所的上市聆讯,预计12月中下旬正式挂牌.
中集为中国首个尝试B股转H股的公司.据该名消息人士称,中集周四进行的上市聆讯,问题不大,相信可以获得正式批准.
该名消息人士并称,"由于是次香港上市不涉及招股程序,因此预计12月19日可以挂牌上市."
中集证券事务代表王心九接受路透查询时称,尚未接获联交所核准中集H股上市计划的通知,但预计数日内会有结果,并作出公告.
今年8月,中集公布拟申请其已发行的14.30亿股境内上市外资股(B股)转换上市地,以介绍方式到香港联交所主板上市及挂牌交易,之后将变更为境外上市外资股(H股).(完)
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--记者 雷美珍; 审校 屈桂娟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。