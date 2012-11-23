〔港报财经评论〕日圆汇价贬值另一资金浪--信报11月23日

圆汇贬值另一资金浪 /习广思

十年河东,十年河西,曾经领导世界电子消费的三间日本企业,Sharp、Sony及Panasonic被惠誉降为垃圾级别.堕落天使,何时翻生?想来也不容易.讲创新,南韩电子企业一早扒了头,讲价廉斗价贱,又不及中国货.日本电子企业的疲态,反映日本经济的窘境,圆汇高企削弱竞争力是无可否认的事实,但企业本身失去求生及搏斗意志,则是更加致命.堕落容易,翻生难矣.中国经济在第三季见底,及至10月份,工业、发电等数据也有见底迹象,但市场依然半信半疑,认为第四季仍存有寻底可能.无论如何,倾向审慎,现时仍为筑底时期,反弹或复苏仍言之尚早,这株”绿芽”毕竟仍需要观察.

汇丰11月PMI回升至50.4,被视为7个季度放缓后的反弹讯号.港股藉机反弹,但留意A股没有反应,意味着中国内地股民对经济见底半信半疑.恒指在21,100点见支持,美国政客开始讨论悬崖问题,昨日美国因感恩节休市,没有外围变数,看好的投资者藉汇丰PMI数据炒作一番.恒指早段在21,700点受阻,午后看好的投资者藉地产股攻破21,700点,成功屠熊后才愿收手,以接近全日高位收市,报21,743点,上升218点.然而,留意大市成交额只有495亿港元,沽空比率8.5%.与周三市况一样,看好的投资者藉蓝筹挟上,但大市未见配合.地产股整固后回升,几只收租股股价创一年新高,反映市场对政府的辣招已渐消化,但相对领汇(0823.HK)的昂贵,地产股及收租股股值仍然偏低.

港股难得一见的资金潮,陈总持续提醒资金未散.尽管股市高位,上市公司抽水不断,但仍见市场有不错承接力.说穿了,谁都不希望这场派对太快结束,新股等上市,公司等抽水,股市能撑至年底已算不错了.翠华(1314.HK)餐厅赚到尽,新股定价去到尽.今日将有两只股挂牌,卡撒天娇(2223.HK)暗盘升6.7%.人保是香港久违了的大型新股,集资额近280亿港元,投行为其护航,实际是争崩头做生意.要小心的是,大型新股上市后,资金派对需不需要chillout?由11月开始,盈富基金(2800.HK)渐成为”空军”狙击目标,奇怪是近日恒指反弹,但盈富基金沽空比率周三达53%,昨日亦高达47%.闻说几间证券行借货沽空成本,由原来的2-3厘,抢高至5-6厘,很可能是借货需求增加所致.(B04)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

欧罗逢低建好仓博见1.3 /苏子

欧罗区财长与IMF探讨解决希腊问题的一系列措施,包括规模达90亿欧罗的希腊债券回购计划.加上德国亦暗示赞成向希腊额外提供100亿欧罗贷款用作支持回购计划.希腊国债息率因此下降至今年该国债务重组以来的最低水平,欧罗汇价亦得以在昨天成功突破并企稳在20天SMA的1.2817阻力以上波动.欧罗兑美元曾高见1.2883水平,已经突破由上月17日的1.3139高位跌至上周二的1.2660低位的38.2%反弹目标,即1.2843重要阻力,故稍后汇价预料将进一步上试上述跌幅的50%反弹目标,即1.29关键阻力.

此阻力与50天SMA的1.2913阻力十分接近,因此,一旦稍后可以在突破此50%反弹目标后,可以迅即升至50天SMA阻力以上波动及收市,预料对汇价将构成进一步的上升动力,估计可望在此良好的上升势头下,将进一步突破上述跌幅的61.8%反弹目标,即1.2956关键阻力,以及挑战20天保历加通道的1.2983顶部阻力及1.30心理关口.短线而言,只要欧罗兑美元200天SMA的1.2802支持没有得而复失,预料整体入市策略可以逢低建立好仓,博后市汇价升回1.30心理关口以上波动.

本周英镑兑美元虽然亦见造好,但上升动力并不及欧罗兑美元,暂时汇价最高仅回升至1.5978水平,仍未能成功触及1.60心理关口,以及汇价由9月21日的1.6309高位跌至上周四1.5826低位的38.2%反弹目标,即1.6011关键阻力.留意英镑兑美元本周暂时所造的高位与20天SMA的1.5970阻力相若,如稍后汇价可以显着突破20天SMA阻力收市,预料有力进一步突破上述的关键阻力位,从而出现追落后的情况.昨天美元兑日圆曾急升至82.82高位.目前汇价仍处于单边升市里运行,若突破今年4月2日的83.30高位,小心汇价将继续以单边市形式突破今年3月的84.17高位,并在成功创出今年新高后,挑战市场瞩目的85心理关口及200天SMA的85.15阻力.(B09)