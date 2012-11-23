〔港报财经评论〕A股先天不足,难作价值投资--经济日报11月23日

A股先天不足,难作价值投资 /林瑞芬

汇丰11月中国制造业采购经理指数初值回升,恒指收市升218点,报21,743,成交额495亿港元.中国内地经济增长经过连续7季放缓后开始重拾动力,但复苏只现苗头,能否茁壮成长还是惊险重重,毕竟全球经济依然脆弱.A股仍在闭关修练,不理外围世事,上证周三弹势未能延续,全日收报2,015,跌14点或0.7%.PMI初值回升,H股指数昨市收升94点,报10,492.同一个数据,A股与H股有如此差别,再次证明,A股存在一定的自身问题,非一一关乎经济事.虽说H股升,也可能是外资炒作,但炒作要靠”谱”,对中国经济状况总有一些准绳把握,不可能话无风起浪.归根究柢,制度的不完善,中国监管虽高呼价值投资论,但价值论始祖巴菲特又几何心动大手入市A股.

美股发展毕竟长于A股,制度完善方能作价值投资.单以石油股比较,美国的艾克索美孚或Chevron就季季派息,中石油(0857.HK)半年度派发,不好看少按季派息对价值投资者的吸引,一来钱滚钱达复式增长效果.二来,维持定期派息显示公司对营运的承担.派息讲求现金流的管理,国企间赖帐或延帐情况严重,先天对现金流的管理都成一定约束,要追到美股每季派息确要一定时间.还有美股市场有一个公平游戏制度,纳税时赚输部分可抵销,输钱部分有税抵销.可是,A股无输钱扣税制,又有大批公司一年只派一次股息,点玩价值投资论游戏,只以市盈率或股息提倡价值投资论,有形无实.勤练功,闭关苦修治市之策,方能走上正路.

上证争持于2,000水平附近,反弹力有限,阻力位2,150.另外,宜保持”升莫狂,跌莫慌”的态度看市,只有市场才反映到真实面的话,就要等指数确认见底转势、治市工程接近尾声、核心股内银股的估值获市场重新肯定及被上调等,方能解除对A股长期受困熊市之心理障碍.据招银国际发表报告认为,内银股估值的重新肯定及被上调,至少要符合以下三个条件:一是宏观经济面确认稳定.二是资产质素见底.三是金融改革创新.(010)