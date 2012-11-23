〔香港股市〕开低0.1%,中国移动构成最大拖累

美国个股：卡特彼勒遭联邦执法机构搜查，盘初回落1.3%
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
路透香港11月23日电---港股周五开低,中国移动(0941.HK)为恒指带来最大拖累,因投资者针对该股本周涨势锁定获利.
恒指.HSI开低0.1%,报21,729.7点,从周四创下的两周高位滑落.恒生国企指数.HSCE同样开低0.1%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
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路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
德银在美国上市股票盘初下挫1.2%，报19.96美元。该行在欧洲上市的股票重挫2.4%，报18.92欧元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透3月3日 - 全球最大广告集团WPP称，在实现2016年净销售增长目标后，2017年开局进展相对缓慢，集团将保守地为未来一年制定计划。