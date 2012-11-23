版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 09:36 BJT

〔香港股市〕开低0.1%,中国移动构成最大拖累

路透香港11月23日电---港股周五开低,中国移动(0941.HK)为恒指带来最大拖累,因投资者针对该股本周涨势锁定获利.

恒指.HSI开低0.1%,报21,729.7点,从周四创下的两周高位滑落.恒生国企指数.HSCE同样开低0.1%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐