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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 12:18 BJT

〔香港个股〕国泰航空称今年以来整体货运收益较2011年减少约13%

路透香港11月23日电---香港主要航空公司--国泰航空有限公司(0293.HK)周五称,由年初至今,旗下客机总货运量较预期为低,今年以来整体货运收益较2011年减少约13%.

国泰航空行政总裁史乐山于内部刊物《国泰天地》中的文章透露上述讯息.他并指,在市道畅旺的年头,货运所带来的收益占整体收益近三成,但相信2012年的比重将远低于三成.

在客运方面,今年1-10月的运载率维持于80.2%的水平,较2010年和2011年平均的83.4%和80.4%逊色.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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