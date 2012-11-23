〔香港新股〕人保IPO获17名基础投资者认购17.7亿美元,占筹资总额一半

* 17名基础投资者认购共17.7亿美元股份

* 基础投资者认购总额占人保香港IPO筹资额一半

* 下周一开始公开招股

记者 雷美珍

路透香港11月23日电---据两位消息人士透露,中国主要综合性保险金融集团--中国人民保险集团股份有限公司香港首次公开发售(IPO)已经获得17名基础投资者认购共17.7亿美元的股份,占IPO筹资总额的一半.

人保集团此前向机构投资者发出的销售文件显示,共有16名基础投资者承诺认购总共17.2亿美元的股份,其中包括美国国际集团(AIG)(AIG.N)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)母公司中国人寿集团、法国再保险集团Scor(SCOR.PA)、中国国家电网公司[STGRD.UL]等.

消息人士称,人保于周四晚间确定增添一名基础投资者,惟没有披露有关身份.

这将是香港两年来最大宗IPO.人保拟按每股3.42-4.03港元,发售约68.98亿股H股,集资235.9-278亿港元.以此计算,向基础投资者销售的股份占集资额约一半.

该公司计划于下周一公开招股,12月7日在联交所挂牌上市.以招股价中端计算,人保上市后总市值约1,542亿港元,或接近200亿美元.

每名基础投资者承诺于人保H股上市后六个月内不会出售其所持股份.但AIG周四与人保签署不具约束力的协议,AIG拟与人保旗下的人保寿险组建合资公司,在中国主要城市提供寿险和其他保险产品.

AIG为表现诚意,同意在人保上市后五年内不卖出超出25%的人保股票.但AIG在声明中表示,若与人保拟建合资企业的最终法律文件未能在2013年5月之前完成,那么AIG则可卖出所持中国人保的全部股份.[ID:nSB2111827]

AIG目前在亚洲的投资包括其前亚洲分支友邦保险(AIA)(1299.HK)的13.7%股权和中国财险(2328.HK)的9.9%股权.中国财险是中国人保集团下属分支.

人保旗下业务包括财产保险、人身保险以及资产管理,并参股银行、信托等非保险企业.其主要竞争对手包括中国人寿、平安保险(2318.HK)(601318.SS).以2012年上半年的保费计,人保集团的非寿险市场占有率为36%,排名第一;人身险公司市场份额8.65%,排名第三.(完)