〔香港新股〕人保IPO获17名基础投资者认购17.7亿美元,占筹资总额一半

欧洲已公布经济指标--2017/3/3
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
* 17名基础投资者认购共17.7亿美元股份
* 基础投资者认购总额占人保香港IPO筹资额一半
* 下周一开始公开招股
记者 雷美珍
路透香港11月23日电---据两位消息人士透露,中国主要综合性保险金融集团--中国人民保险集团股份有限公司香港首次公开发售(IPO)已经获得17名基础投资者认购共17.7亿美元的股份,占IPO筹资总额的一半.
人保集团此前向机构投资者发出的销售文件显示,共有16名基础投资者承诺认购总共17.2亿美元的股份,其中包括美国国际集团(AIG)(AIG.N)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)母公司中国人寿集团、法国再保险集团Scor(SCOR.PA)、中国国家电网公司[STGRD.UL]等.
消息人士称,人保于周四晚间确定增添一名基础投资者,惟没有披露有关身份.
这将是香港两年来最大宗IPO.人保拟按每股3.42-4.03港元,发售约68.98亿股H股,集资235.9-278亿港元.以此计算,向基础投资者销售的股份占集资额约一半.
该公司计划于下周一公开招股,12月7日在联交所挂牌上市.以招股价中端计算,人保上市后总市值约1,542亿港元,或接近200亿美元.
每名基础投资者承诺于人保H股上市后六个月内不会出售其所持股份.但AIG周四与人保签署不具约束力的协议,AIG拟与人保旗下的人保寿险组建合资公司,在中国主要城市提供寿险和其他保险产品.
AIG为表现诚意,同意在人保上市后五年内不卖出超出25%的人保股票.但AIG在声明中表示,若与人保拟建合资企业的最终法律文件未能在2013年5月之前完成,那么AIG则可卖出所持中国人保的全部股份.[ID:nSB2111827]
AIG目前在亚洲的投资包括其前亚洲分支友邦保险(AIA)(1299.HK)的13.7%股权和中国财险(2328.HK)的9.9%股权.中国财险是中国人保集团下属分支.
人保旗下业务包括财产保险、人身保险以及资产管理,并参股银行、信托等非保险企业.其主要竞争对手包括中国人寿、平安保险(2318.HK)(601318.SS).以2012年上半年的保费计,人保集团的非寿险市场占有率为36%,排名第一;人身险公司市场份额8.65%,排名第三.(完)
--审校 张喜良
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡3月3日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差走坚至较新加坡 报价每桶升水0.15美元，为11月30日以来最强，因一些炼厂注重于生产更 清洁的燃料而导致供给收缩。 即将到来的北亚炼厂维护季也限制产出。 中石化将在2016-2020年间升级四座炼化基地，以生产更高质量的燃 料，从而减轻污染。 升级后，四座基地(上海、南京、镇海、茂名)的总炼化产能将达到每 日260万桶。 该公司还计划从3月20日起，关闭旗下茂名炼厂日产6万桶的原油蒸馏 装置逾40天，进行例行维护。 PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区 截至3月2日的一周，柴油库存下降2.9%至288万吨。 此前美国的馏分油库存也于上周下降，美国能源资料协会(EIA)数据 显示上周包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存下降92.5万桶。 德国，上个月新车销售出现10月来的首次下降，柴油车型受到打击最 大。 新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成
路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从10周低点小幅反弹 ，但目前每吨69.85美元的水平仍然比2月14日创下的13个月高位低出近40 %。 交易商称汽油和液化石油气(LPG)价格的下降损及石脑油。 在一些亚洲的石脑油裂解装置中，LPG可替代5-20%的石脑油。 “买家也预计有更多的船货从西方运来，”一位在新加坡的交易商称 。 交易商们最初曾预计亚洲会接获约100万吨的西方石脑油，但数量可 能会高于110万吨。 “人气糟糕。大家都在失去信心，但市场基本面还不坏，”另一位交 易商称。 汽油裂解价差从近五个月低点反弹，来到两日高位每桶7.63美元，但 市场转至正价差结构，因美国的库存高企。 尽管新加坡、美国和欧洲的汽油库存下降，就像最新的周度数据显示 的那样，但美国库存仍处在历史高位附近。 WoodMackenzie分析师预计，美国的汽油需求料在明年达到峰值。 新加坡现货市场有四笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(